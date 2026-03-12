Открылась регистрация на ночной забег в торговом центре в Москве. Open Band Mall Run состоится 10-11 апреля

В ночь с 10 на 11 апреля в ТРЦ «МЕГА Белая Дача» в Москве состоятся забеги на дистанции 5 км от команды организаторов Open Band. Атлетов ждет кольцевая трасса по южному и северному зданиям.

Старты даются по временным интервалам: 00:00-00:15 (нет слотов), 00:15-00:30 (нет слотов), 00:30-00:45, 00:45-01:00, 01:00-01:15, 01:15-01:30, 01:30-01:45, 01:45-02:00. Можно также прийти в качестве болельщика.

Регистрация проходит на сайте RegPlace .

За неделю до забега в ТРЦ пройдут соревнования по ориентированию. Участники смогут потренировать набор высоты на эскалаторах и лестницах, а также поработать над ускорениями.

Организаторы отметили, что больше половины слотов на событие разобрали за один день. Регистрация доступна на сайте Orgeo .