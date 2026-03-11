  • На Казанский марафон зарегистрировались 30 000 участников. Большинство слотов раскупили на дистанции 42,2 км
С 1 по 3 мая в Казани пройдет марафон. Меньше, чем за 3 месяца, на старты зарегистрировались 30 000 участников. Это рекорд по продаже слотов. Всего организаторы ожидают 40 000 атлетов.

На марафон зарегистрировались 10 694 атлетов, на полумарафон – 7072, на дистанцию 10 км – 8873, на дистанцию 3 км –2327, на детские забеги – 989.

«Год назад мы фиксировали 30 000 регистраций за две недели, в этом – почти за 2 месяца. Это восторг. Бег в России набирает обороты, статус марафона на международной арене растет. В этом году мы ожидаем рекорд России от Владимира Никитина, который год назад дебютировал на марафонской дистанции в Казани», – рассказал директор Казанского марафона Вадим Янгиров.

Зарегистрироваться на старты можно на сайте организатора.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
