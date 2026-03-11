Открылась регистрация на эстафету по Садовому кольцу

16 мая в Москве по Садовому кольцу пройдет эстафета (16+) на дистанции 15 км. Бежать можно как сольно, так и в составе команды.

Участникам эстафетного забега доступны 10 этапов:

1 этап – 1,3 км;

2 этап – 1,7 км;

3 этап – 500 м;

4 этап – 1,5 км;

5 этап – 3 км;

6 этап – 1 км;

7 этап – 1 км;

8 этап – 2 км;

9 этап – 2 км;

10 этап – 1 км.

Эстафетный забег состоится в 90-й раз. Первый старт прошел в 1922 году, но с 1924 по 1927 не проводился. Забег возродил спортивный журналист Герман Колодный. Автор купил в антикварном магазине серебряный ларец с инкрустацией, который стал переходящим призом для участников от газеты «Вечерняя Москва».

Стоимость слота для сольного участия составляет 3000 рублей, командное – 30 000 рублей.

Регистрация проводится на сайте организатора .

