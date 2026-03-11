Открылась регистрация на эстафету по Садовому кольцу

16 мая в Москве по Садовому кольцу пройдет эстафета (16+) на дистанции 15 км. Бежать можно как сольно, так и в составе команды.

Участникам эстафетного забега доступны 10 этапов: 

  • 1 этап – 1,3 км;

  • 2 этап – 1,7 км;

  • 3 этап – 500 м;

  • 4 этап – 1,5 км;

  • 5 этап – 3 км;

  • 6 этап – 1 км;

  • 7 этап – 1 км;

  • 8 этап – 2 км;

  • 9 этап – 2 км;

  • 10 этап – 1 км.

Эстафетный забег состоится в 90-й раз. Первый старт прошел в 1922 году, но с 1924 по 1927 не проводился. Забег возродил спортивный журналист Герман Колодный. Автор купил в антикварном магазине серебряный ларец с инкрустацией, который стал переходящим призом для участников от газеты «Вечерняя Москва».

Стоимость слота для сольного участия составляет 3000 рублей, командное – 30 000 рублей.

Регистрация проводится на сайте организатора.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Беговое сообщество
Не, 15 км много, я в школе кросс 5 еле доползал на два балла.
