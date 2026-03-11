Открылась регистрация на эстафету по Садовому кольцу
16 мая в Москве по Садовому кольцу пройдет эстафета (16+) на дистанции 15 км. Бежать можно как сольно, так и в составе команды.
Участникам эстафетного забега доступны 10 этапов:
1 этап – 1,3 км;
2 этап – 1,7 км;
3 этап – 500 м;
4 этап – 1,5 км;
5 этап – 3 км;
6 этап – 1 км;
7 этап – 1 км;
8 этап – 2 км;
9 этап – 2 км;
10 этап – 1 км.
Эстафетный забег состоится в 90-й раз. Первый старт прошел в 1922 году, но с 1924 по 1927 не проводился. Забег возродил спортивный журналист Герман Колодный. Автор купил в антикварном магазине серебряный ларец с инкрустацией, который стал переходящим призом для участников от газеты «Вечерняя Москва».
Стоимость слота для сольного участия составляет 3000 рублей, командное – 30 000 рублей.
Регистрация проводится на сайте организатора.
Возрожденная эстафета по Садовому – какой же кайф! Впечатления изнутри