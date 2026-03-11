Отменен марафон в Северной Корее

5 апреля в Пхеньяне (Северная Корея) должен был пройти марафон.

Туристическая компания Koryo Tours (официальный партнер марафона) со ссылкой на Северокорейскую федерацию легкой атлетики сообщила, что забег отменен по «определенным причинам».

Марафон проходил с 1981 года, в 2025 году старт впервые состоялся после пандемии (с 2019 года).

Марафон в самом закрытом городе Земли: неизвестные детали из Северной Кореи

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Hardloopnieuws
