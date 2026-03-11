Никитин: «Вдохновляют любители – люди, которые работают до шести вечера, а потом идут бегать и делают это каждый день»
Владимир Никитин дал интервью команде организаторов Казанского марафона, где рассказал, что планирует устанавливать новый рекорд России на дистанции 42,2 км.
Атлет поделился тем, что помимо супруги его вдохновляют не профессиональные спортсмены: «Вдохновляют любители – люди, которые работают до шести вечера, а потом идут бегать и делают это каждый день. Я даже не понимаю, как у них хватает сил». Никитин также рассказал, что хочет открыть беговой клуб и тренировать любителей.
Опубликовала: Анастасия Салимгареева
