  • Спортс
  • Здоровье
  • Новости
  • Никитин: «К списку рекордов теперь хочется добавить еще и марафон». Атлет выйдет на старт Казанского марафона
1-3 мая в Казани (Республика Татарстан) пройдет марафон. Рекордсмен России на дистанциях 10 и 21,1 км Владимир Никитин рассказал организаторам, что планирует бежать дистанцию 42,2 км на рекорд России: «Раньше мечтой было участие в Олимпийских играх. Когда нас закрыли не допускают, остается другое – переписать историю здесь».

Сейчас лучший результат составляет 2:09:07 (Алексей Соколов).

Никитин рассказал, что начнет основную подготовку к марафону 12 марта: сначала поедет на сборы в Кисловодск, а потом в Киргизию. 

Быстрейший полумарафонец России – пас коров и сбегал с тренировок через окно

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Календарь стартов
Марафон
Казанский марафон
logoВладимир Никитин
Забег
любительский спорт
Бег
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Никитину точно по силам рекорд поставить!
Имея в активе половинку быстрее часа, может показать результат быстрее 2:08.
Здоровье в Telegram
Материалы по теме
Быстрейший полумарафонец России – пас коров и сбегал с тренировок через окно
16 января, 13:19
Призер Казанского марафона Никитин: «Я уверен, что смогу подготовиться к 2:08»
4 мая 2025, 09:44
Никитин о первом марафоне: «Подготовка у меня не такая, как у ребят – меньше 2 месяцев. Среди них я сопля зеленая»
2 мая 2025, 19:18
Рекомендуем
Главные новости
Никитин: «Вдохновляют любители – люди, которые работают до шести вечера, а потом идут бегать и делают это каждый день»
11 марта, 07:08
Джейкоб Киплимо установил новый мировой рекорд в полумарафоне. Атлет пробежал 21,1 км за 57:20
8 марта, 11:16
Открылась регистрация на марафон «Белые Ночи»
5 марта, 15:20
Баграшов и Перевозчикова стали победителями Деминского лыжного марафона
28 февраля, 14:38
Луиза Лега (Дмитриева): «Моя цель на этот сезон – стремиться выполнить олимпийский норматив»
27 февраля, 10:06
Открылась регистрация на Московский полумарафон
19 февраля, 12:01
Александр Сторожев и Ксения Авдеева стали победителями марафона «Дорога жизни»
25 января, 12:27
Атлет умер на ультрамарафоне Mad Fox Ultra
21 декабря 2025, 17:01
Открылась регистрация на старты серии «Фармэко – Бегом по Золотому кольцу – 2026». Впервые пройдет марафон
11 декабря 2025, 16:23
Стал известен календарь стартов серии TIMERMAN
12 ноября 2025, 14:05
Ко всем новостям
Последние новости
Открылась регистрация на «Ночной забег» в Москве
сегодня, 15:38
Открылась регистрация на ночной забег в торговом центре в Москве. Open Band Mall Run состоится 10-11 апреля
вчера, 10:02
На Казанский марафон зарегистрировались 30 000 участников. Большинство слотов раскупили на дистанции 42,2 км
11 марта, 15:46
Открылась регистрация на эстафету по Садовому кольцу
11 марта, 15:21
Отменен марафон в Северной Корее
11 марта, 09:05
Трасса марафона «Пушкин – Санкт-Петербург» будет сертифицирована для элитных спортсменов. Это позволит зафиксировать рекорд России
10 марта, 15:07
Открылась регистрация на забег на трамплин «Царь горы». Старт состоится 17 мая в Пермском крае
4 марта, 16:05
В Ленинградской области пройдет «Весенний забег». Старт в Гатчине состоится 12 апреля
4 марта, 15:39
В Гатчине пройдет «Забег.РФ». Полумарафон с синхронным стартом состоится по всей России 23 мая
3 марта, 12:52
Открылась регистрация на забеги-спутники в рамках ультрамарафона на выбывание SPB Backyard Ultra
3 марта, 12:20
Рекомендуем