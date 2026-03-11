Никитин: «К списку рекордов теперь хочется добавить еще и марафон». Атлет выйдет на старт Казанского марафона

1-3 мая в Казани (Республика Татарстан) пройдет марафон. Рекордсмен России на дистанциях 10 и 21,1 км Владимир Никитин рассказал организаторам, что планирует бежать дистанцию 42,2 км на рекорд России: «Раньше мечтой было участие в Олимпийских играх. Когда нас закрыли не допускают, остается другое – переписать историю здесь».

Сейчас лучший результат составляет 2:09:07 (Алексей Соколов).

Никитин рассказал, что начнет основную подготовку к марафону 12 марта: сначала поедет на сборы в Кисловодск, а потом в Киргизию.

