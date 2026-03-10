Трасса марафона «Пушкин – Санкт-Петербург» будет сертифицирована для элитных спортсменов. Это позволит зафиксировать рекорд России

6 сентября пройдет марафон «Пушкин – Санкт-Петербург».

Организаторы сообщили, что элитные спортсмены будут бежать по сертифицированной трассе. Старт состоится в Пушкине, а финиш – на Дворцовой площади. Согласно правилам World Athletics, расстояние между стартом и финишем не должно быть более 21,1 км.

Сертифицированная трасса даст возможность ратифицировать новый рекорд России.

Также рекордсмен получит 5 млн рублей от партнера марафона ВТБ банка.

Общий призовой фонд марафона «Пушкин – Санкт-Петербург» составит 10 млн рублей