Открылась регистрация на забеги-спутники в рамках ультрамарафона на выбывание SPB Backyard Ultra

30 мая в Гатчине (Ленинградская область) пройдет ультрамарафон на выбывание SPB Backyard Ultra.

В рамках гонки пройдут забеги-спутники на 1, 2 и 3 круга (каждый круг – 6706 м). Этим стартом организаторы предлагают попробовать формат backyard-гонок.

Суть гонки в том, что каждый час атлеты стартуют на круг длиной 6706 м. Эту дистанцию нужно преодолеть за час или меньше. Если атлет не укладывается по времени, то он выбывает.

Победителем забега-спутника на 1 круг станет атлет, который быстрее всех преодолеет дистанцию. Далее можно будет отдохнуть и выйти на старт второго круга. Победителем на остальных кругах будет участник, пробежавший дистанцию (2 круга) максимально быстро. Время будет суммироваться.

Стоимость слота на дистанции 6706 км (1 круг) составляет 1800 рублей, на дистанции 13,4 км (2 круга) – 2200 рублей, на дистанции 20,1 км (3 круга) – 2600 рублей.

Регистрация проходит на сайте RussiaRunning . Зарегистрироваться на гонку с неограниченным числом кругов можно на сайте организатора .