0

Алексей Мосягин и Екатерина Трубина стали победителями ультрамарафона Onego Ice Ultra

28 февраля-1 марта на курорте «Ялгора» в Петрозаводске (Республика Карелия) прошел ультрамарафон Onego Ice Ultra. Участникам соревновались на дистанциях 105 км, 54 км, 28 км, 10 км, 5 км (также можно было преодолеть скандинавской ходьбой).

Участники бежали по льду Онежского озера.

Результаты победителей и призеров:

105 км, мужчины

  1. Алексей Мосягин – 13:43:54

  2. Максим Шатов – 14:28:48

  3. Юрий Шадрин – 14:33:28

105 км, женщины

  1. Екатерина Трубина – 13:43:52

  2. Евгения Кретова – 16:14:45

  3. Оксана Луковкина – 17:14:47

54 км, мужчины

  1. Андрей Васин – 5:33:14

  2. Иван Власов – 5:36:18

  3. Иван Меньшиков – 5:36:28

54 км, женщины

  1. Анастасия Вострова – 5:55:22

  2. Инга Логинова – 6:09:50

  3. Анастасия Утина – 6:11:20

28 км, мужчины

  1. Олег Хаустов – 2:18:01

  2. Алексей Безыкорнов – 2:28:20

  3. Андрей Тюняткин – 2:41:53

28 км, женщины

  1. Любовь Лобзенко – 2:40:52

  2. Лидия Додонова – 2:58:59

  3. Анна Белик – 3:11

10 км, мужчины

  1. Иван Балыгин – 50:10

  2. Евгений Мельников – 51:42

  3. Александр Подгорский – 54:23

10 км, женщины

  1. Марина Зайцева – 53:45

  2. Людмила Антипова – 1:02:42

  3. Екатерина Киселева – 1:05:30

5 км, мужчины

  1. Никита Девятин – 25:18

  2. Александр Кузьмин – 26:19

  3. Андрей Шниткин – 28:28

5 км, женщины

  1. Кристина Аллашева – 30:30

  2. Ксения Сазонова – 31:15

  3. Татьяна Григорьева – 31:56

Результаты всех участников можно смотреть на сайте O-time.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: O-time
Забег
Трейлраннинг
Ультрамарафон
Календарь стартов
Бег
любительский спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Здоровье в Telegram
Материалы по теме
Открылась регистрация на горный ультрамарафон Elbrus Wild Trail
21 января, 18:01
Опубликован календарь трейловых забегов Wild Trail на 2026 год. Регистрация на большинство стартов уже открыта
10 декабря 2025, 14:35
Открылась регистрация на юбилейный спортивный фестиваль Malidak 2026. Он пройдет 7-9 августа
1 октября 2025, 12:16
Рекомендуем
Главные новости
Открылась регистрация на марафон «Белые Ночи»
вчера, 15:20
Баграшов и Перевозчикова стали победителями Деминского лыжного марафона
28 февраля, 14:38
Луиза Лега (Дмитриева): «Моя цель на этот сезон – стремиться выполнить олимпийский норматив»
27 февраля, 10:06
Открылась регистрация на Московский полумарафон
19 февраля, 12:01
Александр Сторожев и Ксения Авдеева стали победителями марафона «Дорога жизни»
25 января, 12:27
Атлет умер на ультрамарафоне Mad Fox Ultra
21 декабря 2025, 17:01
Открылась регистрация на старты серии «Фармэко – Бегом по Золотому кольцу – 2026». Впервые пройдет марафон
11 декабря 2025, 16:23
Стал известен календарь стартов серии TIMERMAN
12 ноября 2025, 14:05
Кениец, который стал 4-м на Гатчинском полумарафоне: «Я обнаружил, что Россия очень хороша»
11 ноября 2025, 14:47
Виктор Гуржий и Елена Седова стали победителями Гатчинского полумарафона с рекордами трассы
9 ноября 2025, 11:17
Ко всем новостям
Последние новости
Открылась регистрация на забег на трамплин «Царь горы». Старт состоится 17 мая в Пермском крае
4 марта, 16:05
В Ленинградской области пройдет «Весенний забег». Старт в Гатчине состоится 12 апреля
4 марта, 15:39
В Гатчине пройдет «Забег.РФ». Полумарафон с синхронным стартом состоится по всей России 23 мая
3 марта, 12:52
Открылась регистрация на забеги-спутники в рамках ультрамарафона на выбывание SPB Backyard Ultra
3 марта, 12:20
Вокуев и Перевозчикова выиграли гонку на дистанции 30 км в рамках Деминского лыжного марафона
1 марта, 13:08
Тадесе Такеле и Бриджид Косгеи стали победителями Токийского марафона. Бурцев пробежал за 2:15:51
1 марта, 12:48
В Лужниках пройдет бесплатная ретро-гонка. Старт состоится 28 февраля
26 февраля, 15:46
Открылась регистрация на «Лесной Окуловский полумарафон». Забег состоится 16 мая
26 февраля, 12:34
Открылась регистрация на заключительный лыжный старт серии Уралхим Ski Factory 2026. «Весенняя гонка» состоится 7 марта
25 февраля, 13:21
В Тульской области пройдет трехдневный ультратриатлон. Соревнования состоятся 20-22 августа
25 февраля, 11:32
Рекомендуем