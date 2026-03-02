Алексей Мосягин и Екатерина Трубина стали победителями ультрамарафона Onego Ice Ultra
28 февраля-1 марта на курорте «Ялгора» в Петрозаводске (Республика Карелия) прошел ультрамарафон Onego Ice Ultra. Участникам соревновались на дистанциях 105 км, 54 км, 28 км, 10 км, 5 км (также можно было преодолеть скандинавской ходьбой).
Участники бежали по льду Онежского озера.
Результаты победителей и призеров:
105 км, мужчины
Алексей Мосягин – 13:43:54
Максим Шатов – 14:28:48
Юрий Шадрин – 14:33:28
105 км, женщины
Екатерина Трубина – 13:43:52
Евгения Кретова – 16:14:45
Оксана Луковкина – 17:14:47
54 км, мужчины
Андрей Васин – 5:33:14
Иван Власов – 5:36:18
Иван Меньшиков – 5:36:28
54 км, женщины
Анастасия Вострова – 5:55:22
Инга Логинова – 6:09:50
Анастасия Утина – 6:11:20
28 км, мужчины
Олег Хаустов – 2:18:01
Алексей Безыкорнов – 2:28:20
Андрей Тюняткин – 2:41:53
28 км, женщины
Любовь Лобзенко – 2:40:52
Лидия Додонова – 2:58:59
Анна Белик – 3:11
10 км, мужчины
Иван Балыгин – 50:10
Евгений Мельников – 51:42
Александр Подгорский – 54:23
10 км, женщины
Марина Зайцева – 53:45
Людмила Антипова – 1:02:42
Екатерина Киселева – 1:05:30
5 км, мужчины
Никита Девятин – 25:18
Александр Кузьмин – 26:19
Андрей Шниткин – 28:28
5 км, женщины
Кристина Аллашева – 30:30
Ксения Сазонова – 31:15
Татьяна Григорьева – 31:56
Результаты всех участников можно смотреть на сайте O-time.