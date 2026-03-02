Алексей Мосягин и Екатерина Трубина стали победителями ультрамарафона Onego Ice Ultra

28 февраля-1 марта на курорте «Ялгора» в Петрозаводске (Республика Карелия) прошел ультрамарафон Onego Ice Ultra. Участникам соревновались на дистанциях 105 км, 54 км, 28 км, 10 км, 5 км (также можно было преодолеть скандинавской ходьбой).

Участники бежали по льду Онежского озера.

Результаты победителей и призеров:

105 км, мужчины

Алексей Мосягин – 13:43:54 Максим Шатов – 14:28:48 Юрий Шадрин – 14:33:28

105 км, женщины

Екатерина Трубина – 13:43:52 Евгения Кретова – 16:14:45 Оксана Луковкина – 17:14:47

54 км, мужчины

Андрей Васин – 5:33:14 Иван Власов – 5:36:18 Иван Меньшиков – 5:36:28

54 км, женщины

Анастасия Вострова – 5:55:22 Инга Логинова – 6:09:50 Анастасия Утина – 6:11:20

28 км, мужчины

Олег Хаустов – 2:18:01 Алексей Безыкорнов – 2:28:20 Андрей Тюняткин – 2:41:53

28 км, женщины

Любовь Лобзенко – 2:40:52 Лидия Додонова – 2:58:59 Анна Белик – 3:11

10 км, мужчины

Иван Балыгин – 50:10 Евгений Мельников – 51:42 Александр Подгорский – 54:23

10 км, женщины

Марина Зайцева – 53:45 Людмила Антипова – 1:02:42 Екатерина Киселева – 1:05:30

5 км, мужчины

Никита Девятин – 25:18 Александр Кузьмин – 26:19 Андрей Шниткин – 28:28

5 км, женщины

Кристина Аллашева – 30:30 Ксения Сазонова – 31:15 Татьяна Григорьева – 31:56

Результаты всех участников можно смотреть на сайте O-time .