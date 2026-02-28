Баграшов и Перевозчикова стали победителями Деминского лыжного марафона

С 28 февраля по 1 марта 2026 года в Рыбинске (Ярославская область) проходит Деминский лыжный марафон.

В пятницу 27 февраля прошли гонки свободным стилем на дистанции 30, 10, 5 км, в субботу 28 февраля – на дистанции 50 км.

Результаты победителей и призеров:

30 км, мужчины

Одиссей Богачев – 1:29:20 Ярослав Загитов – 1:29:21 Никита Гуськов – 1:29:23

30 км, женщины

Анастасия Сидорова – 1:36:42 Софья Шваб – 1:45:06 Наталья Зернова – 1:46:05

10 км, мужчины

Иван Кочетков – 27:54 Евгений Цепков – 27:55 Максим Черезов – 27:58

10 км, женщины

Кира Лютая – 32:07 Евгения Сидорова – 32:29 Яна Сметанкина – 32:53

5 км, мужчины

Дмитрий Якунин – 13:17 Демид Пестерев – 13:34 Артем Горюшин – 13:42

5 км, женщины

Александра Чистова – 14:08 Влада Тихомирова – 14:11 Екатерина Козик – 14:13

50 км, мужчины

Дмитрий Баграшов – 1:58:38 Ермил Вокуев – 1:58:38 Григорий Соколов – 1:58:39

50 км, женщины

Алена Перевозчикова – 2:09:03 Светлана Николаева – 2:11:03 Мария Давыденкова – 2:13:35

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning .

В субботу 1 марта состоится полумарафон на дистанции 30 км классическим стилем.