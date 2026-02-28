Баграшов и Перевозчикова стали победителями Деминского лыжного марафона
С 28 февраля по 1 марта 2026 года в Рыбинске (Ярославская область) проходит Деминский лыжный марафон.
В пятницу 27 февраля прошли гонки свободным стилем на дистанции 30, 10, 5 км, в субботу 28 февраля – на дистанции 50 км.
Результаты победителей и призеров:
30 км, мужчины
Одиссей Богачев – 1:29:20
Ярослав Загитов – 1:29:21
Никита Гуськов – 1:29:23
30 км, женщины
Анастасия Сидорова – 1:36:42
Софья Шваб – 1:45:06
Наталья Зернова – 1:46:05
10 км, мужчины
Иван Кочетков – 27:54
Евгений Цепков – 27:55
Максим Черезов – 27:58
10 км, женщины
Кира Лютая – 32:07
Евгения Сидорова – 32:29
Яна Сметанкина – 32:53
5 км, мужчины
Дмитрий Якунин – 13:17
Демид Пестерев – 13:34
Артем Горюшин – 13:42
5 км, женщины
Александра Чистова – 14:08
Влада Тихомирова – 14:11
Екатерина Козик – 14:13
50 км, мужчины
Дмитрий Баграшов – 1:58:38
Ермил Вокуев – 1:58:38
Григорий Соколов – 1:58:39
50 км, женщины
Алена Перевозчикова – 2:09:03
Светлана Николаева – 2:11:03
Мария Давыденкова – 2:13:35
Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.
В субботу 1 марта состоится полумарафон на дистанции 30 км классическим стилем.