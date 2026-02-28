0

Баграшов и Перевозчикова стали победителями Деминского лыжного марафона

С 28 февраля по 1 марта 2026 года в Рыбинске (Ярославская область) проходит Деминский лыжный марафон. 

В пятницу 27 февраля прошли гонки свободным стилем на дистанции 30, 10, 5 км, в субботу 28 февраля – на дистанции 50 км.

Результаты победителей и призеров:

30 км, мужчины

  1. Одиссей Богачев – 1:29:20

  2. Ярослав Загитов – 1:29:21

  3. Никита Гуськов – 1:29:23

30 км, женщины

  1. Анастасия Сидорова – 1:36:42

  2. Софья Шваб – 1:45:06

  3. Наталья Зернова – 1:46:05

10 км, мужчины

  1. Иван Кочетков – 27:54

  2. Евгений Цепков – 27:55

  3. Максим Черезов – 27:58

10 км, женщины

  1. Кира Лютая – 32:07

  2. Евгения Сидорова – 32:29

  3. Яна Сметанкина – 32:53

5 км, мужчины

  1. Дмитрий Якунин – 13:17

  2. Демид Пестерев – 13:34

  3. Артем Горюшин – 13:42

5 км, женщины

  1. Александра Чистова – 14:08

  2. Влада Тихомирова – 14:11

  3. Екатерина Козик – 14:13

50 км, мужчины

  1. Дмитрий Баграшов – 1:58:38

  2. Ермил Вокуев – 1:58:38

  3. Григорий Соколов – 1:58:39

50 км, женщины

  1. Алена Перевозчикова – 2:09:03

  2. Светлана Николаева – 2:11:03

  3. Мария Давыденкова – 2:13:35

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.

В субботу 1 марта состоится полумарафон на дистанции 30 км классическим стилем. 

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: RussiaRunning
