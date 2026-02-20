0

Открылась регистрация на велогонки в рамках трейловых забегов CityTrail

С мая по ноябрь в Москве и Подмосковье пройдут трейловые забеги CityTrail. Организаторы Wild Trail открыли регистрацию на велогонки, которые пройдут в рамках стартов.

Участникам доступны следующие дистанции: 10-15 и 20-30 км.

Календарь трейловых забегов и велогонок:

24 мая – село Ромашково (Московская область)

21 июня – «Альфа-Битца» (Москва)

12 июля – Битцевский парк (Москва)

16 августа – «Лосиный остров» (Москва)

27 сентября – парк «Измайлово» (Москва)

1 ноября – парк X-Land (Московская область)

Стоимость слота на дистанции 10-15 км составляет 3500 рублей, на дистанции 20-30 км – 4000 рублей.

Подробную информацию можно посмотреть на сайте организатора. Регистрация проходит на сайте MyRace.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: City Trail
любительский спорт
велошоссе
Календарь стартов
Wild Trail
