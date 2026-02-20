Апрельский фестиваль спорта от IRONSTAR состоится в Лужниках. Ранее сообщалось, что соревнования пройдут в в кластере ЗИЛ
Организаторы IRONSTAR снова перенесли апрельский (18-19 апреля) фестиваль спорта в Лужники. Ранее сообщалось, что соревнования пройдут в новой локации – в кластере ЗИЛ.
Участникам доступна дистанция дистанция 1/8 (235 м плавания + 20 км велоэтапа + 5 км бега).
Регистрация проходит на сайте организатора.
Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: IRONSTAR
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем