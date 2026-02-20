0

В Москве пройдут соревнования «Скорость». Забеги в манеже состоятся 21 и 22 февраля

21-22 февраля в легкоатлетическом манеже НИУ МГСУ пройдут соревнования «Скорость» от команды организаторов «Беговое сообщество». 

В субботу 21 февраля участники будут соревноваться на дистанциях 60, 6000 и 1000 м. Также состоится смешанная эстафета, где 4 участника пробегут по 200 м.

22 февраля атлеты пробегут дистанции 300 м, 1609 м (одна миля) и 800-600-400-200 м (смешанная эстафета).

Для участников пройдут открытые мастер-классы, где тренеры «Бегового сообщества» расскажут как правильно разминаться и стартовать с колодок, а также объяснят нюансы командных соревнований.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
любительский спорт
Беговое сообщество
Календарь стартов
Забег
Бег
