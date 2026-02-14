0

Wild Trail объявили о запуске единой рейтинговой системы для всех стартов серии

Организаторы трейловых забегов Wild Trail объявили о запуске единой рейтинговой системы для всех стартов серии.

«Т-Банк Кубок Wild Trail» объединит все забеги проекта в общий рейтинг. В зачет попадут все участники, а результаты за сезон сформируют итоговый рейтинг и дадут возможность побороться за призы. Призовой фонд составит 5 000 000 рублей.

Организаторы также уточнили, что в единый рейтинг войдут все старты серии и будут распределены по трем группам сложности:

  • первая группа – Т-Банк Rosa Wild Fest, Т-Банк Elbrus Wild Trail, Т-Банк Arkhyz Wild Trail и Т-Банк Dagestan Wild Trail;

  • вторая группа – Т-Банк MMK Wild Fest, Т-Банк Sport-Marafon Fest, Т-Банк Nikola-Lenivets Winter Wild Trail и Т-Банк Grand Kislovodsk;

  • третья группа – забеги City Trail.

Для набора максимального количества очков участнику нужно будет пробежать два старта из каждой группы, а более сложные гонки будут давать больший вклад в общий рейтинг. Денежные награды получат 40 спортсменов с лучшими результатами по итогам сезона, а награждение пройдет в конце года, где отметят топ-10 общего зачета и топ-10 в категории 45+.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: WildTrail
любительский спорт
Трейлраннинг
Wild Trail
Бег
Забег
Календарь стартов
