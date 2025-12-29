0

Опубликован календарь трейловых забегов Running Heroes Russia на 2026 и 2027 годы

Организаторы Running Heroes Russia опубликовали календарь трейловых гонок на 2026 и 2027 годы.

В 2026 году пройдут следующие гонки:

  • 28 марта – Moscow Drift Cross;

  • апрель – RHR Plogging;

  • 18-19 апреля – Kalmyk Camel Trophy;

  • 12-13 июня – «Crazy Owl 50 Вещий Олег, Могучий Волхов»;

  • 24-26 июля – Golden Ring Ultra Trail 100;

  • 22-23 августа – Kodar Ridge Chara Sands;

  • сентябрь – RHR Plogging;

  • 2-4 октября – White Bridge Ultra Gelendzhik;

  • 15 ноября – Moscow Drift Cross;

  • 18-20 декабря – Mad Fox Ultra.

Календарь в 2027 году состоит из следующих стартов:

  • 21 марта – Moscow Drift Cross;

  • 17-18 апреля – BUD;

  • 11-13 июня – Crazy Owl 50;

  • 23-25 июля – Golden Ring Ultra Trail 100;

  • 4-5 сентября – Vottovaara Mountain Race 100;

  • 2-3 октября – White Bride Ultra Gelendzhikж

  • 21 ноября – Moscow Drift Cross;

  • 17-19 декабря – Mad Fox Ultra.

Следить за обновлениями и за открытием регистраций можно следить в телеграм-канале организатора

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Running Heroes Russia
