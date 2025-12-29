Опубликован календарь трейловых забегов Running Heroes Russia на 2026 и 2027 годы
Организаторы Running Heroes Russia опубликовали календарь трейловых гонок на 2026 и 2027 годы.
В 2026 году пройдут следующие гонки:
28 марта – Moscow Drift Cross;
апрель – RHR Plogging;
18-19 апреля – Kalmyk Camel Trophy;
12-13 июня – «Crazy Owl 50 Вещий Олег, Могучий Волхов»;
24-26 июля – Golden Ring Ultra Trail 100;
22-23 августа – Kodar Ridge Chara Sands;
сентябрь – RHR Plogging;
2-4 октября – White Bridge Ultra Gelendzhik;
15 ноября – Moscow Drift Cross;
18-20 декабря – Mad Fox Ultra.
Календарь в 2027 году состоит из следующих стартов:
21 марта – Moscow Drift Cross;
17-18 апреля – BUD;
11-13 июня – Crazy Owl 50;
23-25 июля – Golden Ring Ultra Trail 100;
4-5 сентября – Vottovaara Mountain Race 100;
2-3 октября – White Bride Ultra Gelendzhikж
21 ноября – Moscow Drift Cross;
17-19 декабря – Mad Fox Ultra.
Следить за обновлениями и за открытием регистраций можно следить в телеграм-канале организатора.