Открылась регистрация на фестиваль «Скалы России. Эльбрус 2026»
С 9 по 15 июня в селе Эльбрус (Кабардино-Балкарская Республика) пройдет фестиваль для скалолазов и альпинистов «Скалы России. Эльбрус 2026».
Соревнования будут проводиться в следующих дисциплинах:
«боулдеринг» (серия коротких сложных трасс до 5 метров высотой, где вместо страховки – лежащие под скалами маты);
«лазание на трудность» (высокие трассы 15-20 метров);
«мультипитчи» (маршрут, разбитый на несколько трасс на высоте более 100 метров, который преодолевают двое спортсменов в «связках»).
Зарегистрироваться можно в мобильном приложении «Фестивали скалолазания» или на сайте организатора. Стоимость регистрации до 31 января составляет 5900 рублей, потом цена вырастет на 1000 рублей.
Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Rusclimbing
