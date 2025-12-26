Открылась регистрация на фестиваль «Скалы России. Эльбрус 2026»

С 9 по 15 июня в селе Эльбрус (Кабардино-Балкарская Республика) пройдет фестиваль для скалолазов и альпинистов «Скалы России. Эльбрус 2026».

Соревнования будут проводиться в следующих дисциплинах:

«боулдеринг» (серия коротких сложных трасс до 5 метров высотой, где вместо страховки – лежащие под скалами маты);

«лазание на трудность» (высокие трассы 15-20 метров);

«мультипитчи» (маршрут, разбитый на несколько трасс на высоте более 100 метров, который преодолевают двое спортсменов в «связках»).

Зарегистрироваться можно в мобильном приложении «Фестивали скалолазания» или на сайте организатора . Стоимость регистрации до 31 января составляет 5900 рублей, потом цена вырастет на 1000 рублей.