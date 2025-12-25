В Московской области пройдут лыжные гонки «Уралхим Ski Factory»

В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха (Московская область) пройдут 3 лыжные гонки от организаторов «Уралхим Ski Factory».

Первый старт сезона состоится 18 января. Участникам доступны следующие дистанции свободным стилем: 18 км, 12 км, 6 км, 600 м (бесплатный маскарадный заезд). Для подростков 2012-2015 годов рождения пройдет гонка на дистанции 3 км, для детей 2016 года рождения и младше – на дистанции 600 м. Регистрация уже открыта на сайте RegPlace .

8 февраля пройдет «Большая эстафета», 7 марта – «Весенняя гонка». Следить за открытием регистрации можно в телеграм-канале организатора .