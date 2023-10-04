Система быстрых платежей (СБП) выступит партнером фестиваля IRONSTAR SOCHI SIRIUS 2023

С 6 по 8 октября 2023 года в Сочи на территории «Сириус» пройдет заключительный фестиваль IRONSTAR SOCHI SIRIUS в сезоне 2023, в рамках которого пройдут заплывы на 1,8 и 3,7 км, детский и женский забеги и главная триатлонная гонка, в которой спортсмены сначала проплывут 3,86 км, проедут велоэтап 180 км и пробегут 42 км. Доступны и другие дистанции – полужелезная (113), олимпийская и спринт.

Партнером фестиваля выступит Система быстрых платежей (СБП). В бренд-зоне СБП спортсмены смогут воспользоваться профессиональными перкуссионными массажерами, а болельщики сделать памятные кадры у спортивного фотографа, кастомизировать футболку и поучаствовать в розыгрыше главного приза – экскурсии на вертолете. Получить фотографии, сделанные в фотозоне, и поучаствовать в розыгрышах можно будет в специальном телеграм-боте СБП.

Участников и болельщиков также ждут специальные предложения при оплате через СБП в расположенных в зоне ЭКСПО ресторанах «Море и Виноград», «Гурман Турист», «Байкал», «Сезоны», «Рыбус Бар» «Бар Крылья», Gastro Port и во многих других.

Также в бренд-зоне СБП всего за 11 рублей желающие смогут приобрести прохладительные напитки, фрукты или попкорн, а все вырученные средства пойдут в благотворительный фонд Константина Хабенского.

Более подробная информация о соревнованиях, спецпредложениях и других мероприятиях в рамках фестиваля доступна в инфокаталоге IRONSTAR.

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