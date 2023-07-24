В Екатеринбурге впервые прошел фестиваль спорта IRONSTAR

21-22 июля в Екатеринбурге прошел фестиваль спорта IRONSTAR EKATERINBURG 2023. В этом году город стал новой точкой на карте фестивалей IRONSTAR. В рамках мероприятия состоялись женские и детские забеги, заплывы на открытой воде и триатлонные гонки на дистанциях 113 км и SPRINT. Всего в соревнованиях приняло участие более 1200 человек из 163 городов России.

В первый соревновательный день состоялись заплывы на открытой воде SWIMSTAR на дистанциях 1 и 2 морские мили. Участники преодолели 1,852 км и 3,704 км соответственно в акватории Городского пруда. Помимо этого, 21 июля прошел детский забег STARKIDS. Юные спортсмены попробовали свои силы на дистанциях 500 м и 1000 м и получили настоящие медали финишеров. Завершением первого дня фестиваля стал женский забег IRONLADY. Девушки преодолели 5 км по променаду вдоль набережной Городского пруда.

Во второй день проверили себя на прочность участники «полужелезной» дистанции – 113 км и дистанции SPRINT. На дистанции 113 км триатлеты преодолели 1,93 км плавательного этапа, 90 км велогонки и 21,1 км бега. А участников соревнований на дистанции SPRINT ждали 0,75 км плавания, велогонка на 20 км, а также забег на 5 км.

Среди участников фестиваля было рекордное количество параатлетов в этом сезоне IRONSTAR: всего 15 человек финишировали в различных гонках фестиваля, включая преодоление полужелезной дистанции триатлона. В двух тандемах с подопечными фонда “БольшеЧемМожешь” выступили Сергей Шелапугин и Наталья Чифтджи. Атлеты вышли на гонку 113 км вместе с Борисом Бредихиным и Анной Гордеевой – у подопечных диагностировано ДЦП.

Соревнования транслировались в прямом эфире на официальных площадках IRONSTAR и доступны в записи.

Победители:

Мужчины IRONSTAR 113

1 место – Денис Крестин

2 место – Иван Горланов

3 место – Павел Горик

Женщины IRONSTAR 113

1 место – Мария Малышева

2 место – Александра Магомедова

3 место – Татьяна Плясунова

Мужчины SPRINT

1 место – Алексей Никулин

2 место – Александр Вахрушев

3 место – Максим Горшков

Женщины SPRINT

1 место – Екатерина Крайнюк

2 место – Марина Шляхтина

3 место – Татьяна Орлова