Результаты третьего этапа соревнований по триатлону IRONSTAR XFIT INDOOR CUP MOSCOW 2023

Теги Здоровье

12 февраля прошел третий этап соревнований по триатлону IRONSTAR XFIT INDOOR CUP MOSCOW. 

Гонка состояла из трех этапов – плавание в бассейне (10 минут), велоэтап на тренажере Wattbike (30 минут) и беговая дорожка (20 минут). За отведенный отрезок времени спортсменам было необходимо как можно больше проплыть, накрутить и пробежать. 

Были доступны индивидуальный формат участия и эстафета.  

Результаты победителей:

Индивидуальный формат, мужчины

1. Антон Косолапов – 27,871 км;

2. Михаил Мартьянов – 27,354 км;

3. Эдуард Стрелков – 26,953 км;

Индивидуальный формат, женщины

1. Наталья Цифци – 23,970 км;

2. Анастасия Виноградова – 22,250 км;

3. Наталья Моисеева – 22,130 км;

Эстафета, смешанные 

1. Команда Impression Team – 27,561 км;

2. Команда GGTeam – 27,507 км;

3. Команда XFIT SouthArena – 26,248 км.

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте IRONSTAR. Фотографии с мероприятия появятся позже на сайте организаторов

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