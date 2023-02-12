Результаты третьего этапа соревнований по триатлону IRONSTAR XFIT INDOOR CUP MOSCOW 2023

12 февраля прошел третий этап соревнований по триатлону IRONSTAR XFIT INDOOR CUP MOSCOW.

Гонка состояла из трех этапов – плавание в бассейне (10 минут), велоэтап на тренажере Wattbike (30 минут) и беговая дорожка (20 минут). За отведенный отрезок времени спортсменам было необходимо как можно больше проплыть, накрутить и пробежать.

Были доступны индивидуальный формат участия и эстафета.

Результаты победителей:

Индивидуальный формат, мужчины

1. Антон Косолапов – 27,871 км;

2. Михаил Мартьянов – 27,354 км;

3. Эдуард Стрелков – 26,953 км;

Индивидуальный формат, женщины

1. Наталья Цифци – 23,970 км;

2. Анастасия Виноградова – 22,250 км;

3. Наталья Моисеева – 22,130 км;

Эстафета, смешанные

1. Команда Impression Team – 27,561 км;

2. Команда GGTeam – 27,507 км;

3. Команда XFIT SouthArena – 26,248 км.

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте IRONSTAR. Фотографии с мероприятия появятся позже на сайте организаторов.