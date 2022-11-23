Спортивные технологии в футболе обходят женщин-футболисток стороной. Им приходится играть в мужских бутсах

Согласно статье, опубликованной в американском журнале Sports Engineering, женский футбол страдает от пробелов в технологиях и разработке. Женщины-футболистки вынуждены играть в мужских форме и бутсах, хотя им необходима специально разработанная экипировка.

Авторы статьи, в числе которых капитан женской сборной команды по футболу Лия Уильямсон, обращают внимание на недостаток исследований об эффективности технологий в женском футболе – недавний обзор выявил только 32 опубликованные научные статьи на эту тему. Это усложняет создание индивидуальной экипировки для женщин-игроков. Использование мужского инвентаря повышает риск травм и снижает производительность на поле, так как женщинам приходится прикладывать больше усилий для удара по мячу.

Кроме того, авторы сообщают, что профессиональные футболистки вынуждены носить фирменные спортивные бра, поставляемые спонсорами комплектов. Они рассчитаны на поддержку груди во время ходьбы или бега на беговой дорожке, но не на интенсивную и продолжительную игру в футбол, где спортсменки активно меняют направление. Чрезмерное движение груди вызывает дискомфорт и боль во время игры, о чем сообщило 44% профессиональных футболисток.

Авторы надеются, что с ростом популярности женского футбола производители женской футбольной экипировки станут обращать больше внимания на требования к технологиям и безопасности.