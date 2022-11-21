Российский легкоатлет Степан Киселев занял 5 место на Philadelphia Marathon

20 ноября в Филадельфии (Пенсильвания, США) прошел ежегодный международный марафон. В нем зарегистрировалось 28 000 участников, среди которых был российский легкоатлет, двукратный Чемпион России по марафону Степан Киселев. Дистанцию в 42,1 км Киселев преодолел за 2:16:00 и оказался на пятом месте. Победителем марафона стал американец Доминик Ондоро с результатом 2:14:20.

После финиша атлет дал интервью, где поделился, что доволен своим результатом, так как трезво оценивал свои шансы и попал в топ-5, как и планировал.

В сентябре этого года Степан Киселев бежал Московский марафон, где занял второе место.