Врачи из Испании показали, что ежегодная вакцинация от гриппа снижает риск инсульта на 12%

Согласно последнему исследованию ученых из Мадридского университета, риск инсульта может снижаться для тех людей, которые ежегодно прививаются от гриппа.

Исследователи изучили контрольную группу людей возрастом не менее 40 лет, которые уже перенесли инсульт в течении последних 14 лет и сравнили с данными людей, которые не сталкивались с такой болезнью.

Среди тех, кто перенес инсульт, 41,4% получили прививку от гриппа, а уровень вакцинации среди здоровой группы составил 40,5%. Однако ученые также сделали поправку на высокое кровяное давление, уровень холестерина и возраст, и в итоге, как сообщает журнал Neurology, вероятность инсульта оказалась на 12% ниже у тех людей, которые были вакцинированы. Также исследователи надеялись выявить положительное влияние прививки против пневмонии на риски инсульта, но защитного эффекта обнаружено не было.

По мнению авторов исследования, такое простое действие как ежегодное прививка является наиболее доступным методом снижения рисков развития инсульта. Однако ученые намерены более детально исследовать это направление.