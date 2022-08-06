Спортивно-музыкальный праздник «Достигая цели!» в «Лужниках» пройдет уже завтра. Примите участие в благотворительной акции

7 августа на территории олимпийского комплекса «Лужники» состоится большой спортивно-музыкальный праздник «Достигая цели!». Главное событие дня – благотворительный забег. Но и те, кто далек от беговых рекордов тоже найдут занятие по душе.

В этом году, как и всегда, мероприятие объединит многочисленные квесты, мастер-классы, игры, соревнования и яркую музыкальную программу.

Традиционный благотворительный забег пройдет по территории «Лужников» и Лужнецкой набережной. Бегуны смогут выбрать одну из трех дистанций, а все собранные взносы за участие будут переданы в Фонд спасения тяжелобольных детей «Линия жизни».

На старт смогут выйти и самые маленькие атлеты: возраст участников на дистанции 500 м – от 6 лет, на дистанции 1520 м – от 11 лет. А 10 км пробегут все желающие в возрасте от 14 лет.

Более подробная информация доступна по ссылке.