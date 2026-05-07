Гандболистка Семина о победе Лью на Играх-2026: «Трусова 251 балл набрала и стала второй, Медведева – 238. И тут – 226, и это первое место... Просто смешно на это смотреть»
Гандболистка ЦСКА Варвара Семина рассказала о желании выступить на международной арене.
– Чего вам хотелось бы достичь?
– Выйти на международную арену после бана и, дай бог, попасть в призы. Думаю, мы все выйдем с настроем, что им – хана! Особенно после того, как отсудили наших фигуристов на Олимпиаде – такие баллы им поставили... Это же просто смешно.
– Вы про Аделию Петросян и Петра Гуменника?
– Конечно. Да и в целом какого уровня была эта Олимпиада. С прошлыми не сравнить.
– Вам не понравилось?
– Как выступили наши – понравилось. А в остальном... Саша Трусова 251 балл набрала и стала второй. Женя Медведева – 238. И тут – 226 (у американки Алисы Лью – Спортс’’), и это первое место... Все видят, думаю, что происходит. Просто смешно на это смотреть.
– В гандболе, думаете, такое возможно?
– Конечно. Думаю, так и будет. Поэтому нам надо быть еще сильнее. Не на две головы выше, а на все пять.
– Оказавшись перед Кирсти Ковентри, что бы вы ей сказали?
– Хм... А это прозвучало бы как официальное заявление? Или как разговор по душам?
– А как будет более действенно?
– Я бы сказала, что мы уже и так слишком много сидим в отстранении. Глупо мешать политику и спорт, не нужно это. Да и уровень без нас упал. Мы хотим играть с другими спортсменами, совсем устали. Некоторые девчонки уже по возрасту не попадут на Олимпийские игры. У кого-то рухнула мечта. Так что хватит, одумайтесь! – сказала Семина.
Смешно, это когда Петросян ставят с ними в один ряд.
У Жени такая ситуация была, да ведь?
все равно что сказать, ну вот в гандболе в финале в прошлый раз победила команда со счетом 5:0, а в этот раз 3:0...
какая разница по цифрам?)) тут главное 1 место, а уж учитывая как в фк справедливо сыпят оценки, это вообще не показатель=)
И не надо про "недодали", насыпали с горкой за прокат с падением и недокрутом и неясными ребрами, тренер подтвердит.