  • Спортс
  • Гандбол
  • Новости
  • Гандболистка Семина о победе Лью на Играх-2026: «Трусова 251 балл набрала и стала второй, Медведева – 238. И тут – 226, и это первое место... Просто смешно на это смотреть»
55

Гандболистка Семина о победе Лью на Играх-2026: «Трусова 251 балл набрала и стала второй, Медведева – 238. И тут – 226, и это первое место... Просто смешно на это смотреть»

Гандболистка Семина о победе Лью на Олимпиаде: просто смешно на это смотреть.

Гандболистка ЦСКА Варвара Семина рассказала о желании выступить на международной арене.

– Чего вам хотелось бы достичь?

– Выйти на международную арену после бана и, дай бог, попасть в призы. Думаю, мы все выйдем с настроем, что им – хана! Особенно после того, как отсудили наших фигуристов на Олимпиаде – такие баллы им поставили... Это же просто смешно.

– Вы про Аделию Петросян и Петра Гуменника?

– Конечно. Да и в целом какого уровня была эта Олимпиада. С прошлыми не сравнить.

– Вам не понравилось?

– Как выступили наши – понравилось. А в остальном... Саша Трусова 251 балл набрала и стала второй. Женя Медведева – 238. И тут – 226 (у американки Алисы Лью – Спортс’’), и это первое место... Все видят, думаю, что происходит. Просто смешно на это смотреть.

– В гандболе, думаете, такое возможно?

– Конечно. Думаю, так и будет. Поэтому нам надо быть еще сильнее. Не на две головы выше, а на все пять.

– Оказавшись перед Кирсти Ковентри, что бы вы ей сказали?

– Хм... А это прозвучало бы как официальное заявление? Или как разговор по душам?

– А как будет более действенно?

– Я бы сказала, что мы уже и так слишком много сидим в отстранении. Глупо мешать политику и спорт, не нужно это. Да и уровень без нас упал. Мы хотим играть с другими спортсменами, совсем устали. Некоторые девчонки уже по возрасту не попадут на Олимпийские игры. У кого-то рухнула мечта. Так что хватит, одумайтесь! – сказала Семина.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РИА Новости
logoАлиса Лью
Варвара Семина
logoОлимпиада-2026
logoженское катание
logoАделия Петросян
logoПетр Гуменник
logoАлександра Игнатова (Трусова)
logoсборная России
ЦСКА жен
logoсборная США
logoЕвгения Медведева
logoсборная России жен
logoмужское катание
logoКирсти Ковентри
logoМОК
55 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Объясните кто-то гандболистке, что после ои18 была уменьшена стоимость прыжков и изменена шкала гое, и уже на чм19 было у Медведевой не 238, а 223... что после ои22 ужесточились правила по прыжкам, и навряд ли те же программы были бы оценены так же...
Ответ Александр
Объясните кто-то гандболистке, что после ои18 была уменьшена стоимость прыжков и изменена шкала гое, и уже на чм19 было у Медведевой не 238, а 223... что после ои22 ужесточились правила по прыжкам, и навряд ли те же программы были бы оценены так же...
А также а 26м году надбавки во второй половине получают только 3 прыжковых элемента, а не все, как в 18м году.
Ответ Александр
Объясните кто-то гандболистке, что после ои18 была уменьшена стоимость прыжков и изменена шкала гое, и уже на чм19 было у Медведевой не 238, а 223... что после ои22 ужесточились правила по прыжкам, и навряд ли те же программы были бы оценены так же...
Комментарий скрыт
В 2012 на Олимпиаде счет в женском финале по гандболу был 26:27, а на Олимпиаде 2016 года россиянки победили в финале француженок со счетом 19:22. Но никому в голову не пришло бы сказать, что уровень женского гандбола упал, так как голов в финале забито меньше… почему же баллы фигуристов вдруг рассмешили эту гандболистку?
Ответ Svetlana1
В 2012 на Олимпиаде счет в женском финале по гандболу был 26:27, а на Олимпиаде 2016 года россиянки победили в финале француженок со счетом 19:22. Но никому в голову не пришло бы сказать, что уровень женского гандбола упал, так как голов в финале забито меньше… почему же баллы фигуристов вдруг рассмешили эту гандболистку?
гандболистка просто блеснула отсутствием мозгов)
Ответ Svetlana1
В 2012 на Олимпиаде счет в женском финале по гандболу был 26:27, а на Олимпиаде 2016 года россиянки победили в финале француженок со счетом 19:22. Но никому в голову не пришло бы сказать, что уровень женского гандбола упал, так как голов в финале забито меньше… почему же баллы фигуристов вдруг рассмешили эту гандболистку?
Потому что она не разбирается в ФК и повторяет, как попугай, то что услышала или прочитала от таких же тупых комментаторов.
А почему результаты должны непременно расти? Победитель определяется здесь и сейчас среди заявившихся на соревнования спортсменов. Нужно чисто выполнять элементы, а не гнаться за сомнительными рекордами...система оценивается меняется и сумма баллов за исполнение программ тоже разница.
А что мешало Петросян прыгнуть пять четверных, как Трусова? Или откатать программу, как Медведева откатала свою Каренину - не откатать, а прожить.
Смешно, это когда Петросян ставят с ними в один ряд.
Ответ Anneta28
А что мешало Петросян прыгнуть пять четверных, как Трусова? Или откатать программу, как Медведева откатала свою Каренину - не откатать, а прожить. Смешно, это когда Петросян ставят с ними в один ряд.
Петросян совсем не Трусова
Ответ Anneta28
А что мешало Петросян прыгнуть пять четверных, как Трусова? Или откатать программу, как Медведева откатала свою Каренину - не откатать, а прожить. Смешно, это когда Петросян ставят с ними в один ряд.
Отсутствие международных стартов? Беспрецедентное давление? Понимание, что это, возможно, единственный шанс твоей жизни?
У Жени такая ситуация была, да ведь?
ну и тупость.
все равно что сказать, ну вот в гандболе в финале в прошлый раз победила команда со счетом 5:0, а в этот раз 3:0...
какая разница по цифрам?)) тут главное 1 место, а уж учитывая как в фк справедливо сыпят оценки, это вообще не показатель=)
Ответ bezsugar
ну и тупость. все равно что сказать, ну вот в гандболе в финале в прошлый раз победила команда со счетом 5:0, а в этот раз 3:0... какая разница по цифрам?)) тут главное 1 место, а уж учитывая как в фк справедливо сыпят оценки, это вообще не показатель=)
То есть вы не согласны? Что у Трусовой, Щербаковой были технически более сложные программы?)
Ответ bezsugar
ну и тупость. все равно что сказать, ну вот в гандболе в финале в прошлый раз победила команда со счетом 5:0, а в этот раз 3:0... какая разница по цифрам?)) тут главное 1 место, а уж учитывая как в фк справедливо сыпят оценки, это вообще не показатель=)
Гандболистке простительно. Кого бы еще волновало ее мнение о фигурке. Ну, кроме того, кто брал интервью.
Петросян еще норм насыпали за такой прокат в произвольной.
Странно стыдить Лью за кол-во баллов, когда наша была там и получила меньше.
И не надо про "недодали", насыпали с горкой за прокат с падением и недокрутом и неясными ребрами, тренер подтвердит.
Ответ Arita1
Странно стыдить Лью за кол-во баллов, когда наша была там и получила меньше. И не надо про "недодали", насыпали с горкой за прокат с падением и недокрутом и неясными ребрами, тренер подтвердит.
Ха, на спортс на полном серьезе пишут, что Петросян в компонентах обокрали на 10-15 баллов минимум )) Украв тем самым ее заслуженное золото ОИ)) Видимо, гандболистка информацию черпает из подобных комментариев.
Сколько Петросян набрала? Судя по статье, она же должна была победить, но плохо отсудили.
Ответ fewral
Сколько Петросян набрала? Судя по статье, она же должна была победить, но плохо отсудили.
Оставьте в покое Петросян. Она честно сделала все, что смогла. И обошла многих. А насчёт золота Ои -;ну только тупые идиоты могли думать, что нам дадут попасть на пьедестал.
Смешно? Не заметила, как опустила Петросян. Так-то её собственный тренер с результатами согласна.
Гандболистке простительны такие заявления по ФК, где она может только сравнить баллы победителей ОИ с прежними результатами на них.
Ответ Док Аксель
Гандболистке простительны такие заявления по ФК, где она может только сравнить баллы победителей ОИ с прежними результатами на них.
Если бы дома на кухне сравнивала - то да.
Ответ Arita1
Если бы дома на кухне сравнивала - то да.
А вы где сидите? И с какой стати условия другим ставите. У вас есть свое мнение, отлично. У гандболистки есть свое. Научитесь уважать чужие мнения.
Гандбол в Telegram
Материалы по теме
Антон Сихарулидзе разнес нашу фигурку: квады – это понты, оценки – от балды
13 марта, 14:10
Лучшие фигуристы снимаются с чемпионата мира – уже минус три героя Олимпиады
8 марта, 06:30
Это обман, что наши фигуристы проигрывают из-за неумения кататься как Лью
3 марта, 05:40
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат России по гандболу. 1/2 финала. Вторые матчи. ЦСКА обыграл «Пермских медведей», петербургский «Зенит» одолел «Чеховских медведей»
8 мая, 19:50
Чемпионат России по гандболу (жен). 1/2 финала. «Ростов-Дон» прошел «Астраханочку», ЦСКА выиграл серию у «Лады»
5 мая, 17:38
Мужская сборная России по гандболу выступит на международном турнире в Китае
28 апреля, 20:55
Европейская федерация гандбола подтвердила решение IHF о поэтапном допуске юниорских и молодежных сборных России
17 апреля, 17:49
Кубок России по гандболу (жен). «Ростов-Дон» уступил ЦСКА в финале, «Звезда» обыграла «Астраханочку» в матче за 3-е место
5 апреля, 16:04
Кубок России по гандболу (жен). 1/2 финала. ЦСКА обыграл «Астраханочку», «Ростов-Дон» победил «Звезду»
4 апреля, 19:48
Олимпийская чемпионка Рио-2016 Ирина Близнова возглавила женскую юниорскую сборную России по гандболу
3 апреля, 14:16
Международная федерация гандбола выразила соболезнования в связи с уходом из жизни Эдуарда Кокшарова
1 апреля, 15:04
Сергей Шишкарев: «Думаю, летом есть шанс нашей женской молодежной сборной попасть на ЧМ, постараемся получить wild card»
1 апреля, 14:29
Максимов о смерти Кокшарова: «Клуб был на сборе. Сегодня он не пришел на завтрак, открыли номер — Эдика уже нет. Видимо, инсульт или сердце»
31 марта, 11:34
Ко всем новостям
Последние новости
Умер олимпийский чемпион 1976 года по гандболу Александр Резанов
6 сентября 2024, 17:10
«То, что мы увидели в их исполнении, поднимает гандбол до невероятного уровня». Шишкарев о ЦСКА и «Ростове» в финале женского Кубка России
8 апреля 2024, 07:58
Бодниева о включении в Зал славы EHF: «Это очень приятный факт, но я бы не придавала глобального значения»
28 июня 2023, 13:04
Умер олимпийский чемпион 1992 года по гандболу Игорь Васильев
27 мая 2023, 13:22
Чемпионат мира по гандболу. 3-й тур. Словения уступила Франции, Португалия обыграла Венгрию, другие результаты
16 января 2023, 23:00
Евгений Трефилов: «Дзюба постоянно туда-сюда прыгает. Но я все равно его уважаю, он хороший игрок»
5 января 2023, 12:04
Гандболист ЦСКА Рудь об отстранении от еврокубков: «Думаю, в ближайшие полтора года российские клубы не вернут. А уже с сезона-2024/25 все встанет на свои места»
8 октября 2022, 12:30
Гандбольный клуб «Нева» переименуют в «Зенит»
2 октября 2022, 13:02
Евгений Трефилов о частичной мобилизации: «Возраст у меня непризывной, но если припрет, то пойду»
1 октября 2022, 07:09
Глава Федерации гандбола России: «На каком‑то этапе был вовлечен в переговоры с идеей коллективного захода в систему финансирования и управления «Спартаком»
21 августа 2022, 09:14
Рекомендуем