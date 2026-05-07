Гандболистка Семина о победе Лью на Играх-2026: «Трусова 251 балл набрала и стала второй, Медведева – 238. И тут – 226, и это первое место... Просто смешно на это смотреть»

Гандболистка Семина о победе Лью на Олимпиаде: просто смешно на это смотреть.

Гандболистка ЦСКА Варвара Семина рассказала о желании выступить на международной арене.

– Чего вам хотелось бы достичь?

– Выйти на международную арену после бана и, дай бог, попасть в призы. Думаю, мы все выйдем с настроем, что им – хана! Особенно после того, как отсудили наших фигуристов на Олимпиаде – такие баллы им поставили... Это же просто смешно.

– Вы про Аделию Петросян и Петра Гуменника?

– Конечно. Да и в целом какого уровня была эта Олимпиада. С прошлыми не сравнить.

– Вам не понравилось?

– Как выступили наши – понравилось. А в остальном... Саша Трусова 251 балл набрала и стала второй. Женя Медведева – 238. И тут – 226 (у американки Алисы Лью – Спортс’’), и это первое место... Все видят, думаю, что происходит. Просто смешно на это смотреть.

– В гандболе, думаете, такое возможно?

– Конечно. Думаю, так и будет. Поэтому нам надо быть еще сильнее. Не на две головы выше, а на все пять.

– Оказавшись перед Кирсти Ковентри, что бы вы ей сказали?

– Хм... А это прозвучало бы как официальное заявление? Или как разговор по душам?

– А как будет более действенно?

– Я бы сказала, что мы уже и так слишком много сидим в отстранении. Глупо мешать политику и спорт, не нужно это. Да и уровень без нас упал. Мы хотим играть с другими спортсменами, совсем устали. Некоторые девчонки уже по возрасту не попадут на Олимпийские игры. У кого-то рухнула мечта. Так что хватит, одумайтесь! – сказала Семина.