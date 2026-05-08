Чемпионат России по гандболу. 1/2 финала. Вторые матчи. ЦСКА обыграл «Пермских медведей», петербургский «Зенит» одолел «Чеховских медведей»
Питерский «Зенит» обыграл «Чеховских медведей» в полуфинале ЧР по гандболу.
Петербургский «Зенит» и ЦСКА вышли в финал мужского чемпионата России по гандболу.
OLIMPBET Суперлига
Мужчины
1/2 финала
Первые матчи
1 мая
Пермские медведи – ЦСКА – 27:30 (11:15)
Чеховские медведи – Зенит Санкт-Петербург – 28:33 (16:18)
Вторые матчи
7 мая
ЦСКА – Пермские медведи – 34:30 (18:13)
8 мая
Зенит Санкт-Петербург – Чеховские медведи – 29:28 (17:12)
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Пермские медведи фарм-клуб чеховских медведей
