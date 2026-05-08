Чемпионат России по гандболу. 1/2 финала. Вторые матчи. ЦСКА обыграл «Пермских медведей», петербургский «Зенит» одолел «Чеховских медведей»

Питерский «Зенит» обыграл «Чеховских медведей» в полуфинале ЧР по гандболу.

Петербургский «Зенит» и ЦСКА вышли в финал мужского чемпионата России по гандболу.

OLIMPBET Суперлига

Мужчины

1/2 финала

Первые матчи

1 мая

Пермские медведи – ЦСКА – 27:30 (11:15)

Чеховские медведи – Зенит Санкт-Петербург – 28:33 (16:18)

Вторые матчи

7 мая

ЦСКА – Пермские медведи – 34:30 (18:13)

8 мая

Зенит Санкт-Петербург – Чеховские медведи – 29:28 (17:12)