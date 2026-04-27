  • Спортс
  • Гандбол
  • Новости
  • Чемпионат России по гандболу (жен). 1/2 финала. «Ростов-Дон» обыграл «Астраханочку» в третьем матче, ЦСКА выиграл серию у «Лады»
0

Чемпионат России по гандболу (жен). 1/2 финала. «Ростов-Дон» обыграл «Астраханочку» в третьем матче, ЦСКА выиграл серию у «Лады»

«Ростов-Дон» встретится с «Астраханочкой» в 1/2 финала женского ЧР по гандболу.

27 апреля «Ростов-Дон» обыграл «Астраханочку» в третьем матче 1/2 финала женского чемпионата России по гандболу. 

ЦСКА выиграл серию у тольяттинской «Лады» и вышел в финал. 

OLIMPBET Суперлига

Женщины

1/2 финала

Первые матчи

16 апреля

ЦСКА – Лада Тольятти – 34:27 (10:14)

18 апреля

Ростов-Дон – Астраханочка – 27:30 (15:16)

Вторые матчи

24 апреля

Лада Тольятти – ЦСКА – 29:31 (14:15)

25 апреля

Астраханочка – Ростов-Дон – 21:29 (8:13)

Третьи матчи

26 апреля

Лада Тольятти – ЦСКА – 30:33 (18:19)

Счет в серии: 0-3.

27 апреля

Астраханочка – Ростов-Дон – 25:26 (12:10)

Счет в серии: 1-2.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
чемпионат России жен
Ростов-Дон
Астраханочка
результаты
Лада жен
ЦСКА жен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Гандбол в Telegram
