Чемпионат России по гандболу (жен). 1/2 финала. «Ростов-Дон» обыграл «Астраханочку» в третьем матче, ЦСКА выиграл серию у «Лады»
«Ростов-Дон» встретится с «Астраханочкой» в 1/2 финала женского ЧР по гандболу.
27 апреля «Ростов-Дон» обыграл «Астраханочку» в третьем матче 1/2 финала женского чемпионата России по гандболу.
ЦСКА выиграл серию у тольяттинской «Лады» и вышел в финал.
OLIMPBET Суперлига
Женщины
1/2 финала
Первые матчи
16 апреля
ЦСКА – Лада Тольятти – 34:27 (10:14)
18 апреля
Ростов-Дон – Астраханочка – 27:30 (15:16)
Вторые матчи
24 апреля
Лада Тольятти – ЦСКА – 29:31 (14:15)
25 апреля
Астраханочка – Ростов-Дон – 21:29 (8:13)
Третьи матчи
26 апреля
Лада Тольятти – ЦСКА – 30:33 (18:19)
Счет в серии: 0-3.
27 апреля
Астраханочка – Ростов-Дон – 25:26 (12:10)
Счет в серии: 1-2.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем