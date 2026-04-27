Чемпионат России по гандболу (жен). 1/2 финала. «Ростов-Дон» обыграл «Астраханочку» в третьем матче, ЦСКА выиграл серию у «Лады»

«Ростов-Дон» встретится с «Астраханочкой» в 1/2 финала женского ЧР по гандболу.

27 апреля «Ростов-Дон» обыграл «Астраханочку» в третьем матче 1/2 финала женского чемпионата России по гандболу. ЦСКА выиграл серию у тольяттинской «Лады» и вышел в финал. OLIMPBET Суперлига Женщины 1/2 финала Первые матчи 16 апреля ЦСКА – Лада Тольятти – 34:27 (10:14) 18 апреля Ростов-Дон – Астраханочка – 27:30 (15:16) Вторые матчи 24 апреля Лада Тольятти – ЦСКА – 29:31 (14:15) 25 апреля Астраханочка – Ростов-Дон – 21:29 (8:13) Третьи матчи 26 апреля Лада Тольятти – ЦСКА – 30:33 (18:19) Счет в серии: 0-3. 27 апреля Астраханочка – Ростов-Дон – 25:26 (12:10) Счет в серии: 1-2.