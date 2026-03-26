Михаил Дегтярев: «Наши юниоры‑гандболисты должны быть допущены ко всем соревнованиям без ограничений, с флагом и гимном. Такое решение принял МОК»

Дегтярев: гандболисты-юниоры должны быть допущены к турнирам с флагом и гимном.

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что российские юниоры‑гандболисты должны быть допущены к международным соревнованиям без ограничений.

В противном случае Дегтярев не исключил подачу судебных исков к Международной федерации гандбола (IHF).

Ранее Международная федерация гандбола допустила юниорские сборные России и Беларуси к участию в соревнованиях при соблюдении определенных условий.

«Олимпийский комитет России совместно с ФГР запросит документы по ранее объявленному допуску наших гандболистов. То, что звучит в СМИ, не соответствует решениям МОК, принятым в декабре 2025. Такие вольные трактовки не могут радовать.

Мы изучим судебную перспективу после получения всех документов. Наши юниоры‑гандболисты должны быть допущены без всяких ограничений ко всем соревнованиям под флагом и с гимном, такое решение принял МОК. Международные федерации должны двигаться в этом направлении и не чинить дополнительных препятствий», – сказал Дегтярев. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
юниорская сборная России жен
ОКР
logoМихаил Дегтярев
юниорская сборная России
ФГР
logoМОК
IHF
