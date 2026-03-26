Шишкарев о допуске гандболистов-юниоров: «Приветствуем эти намерения IHF и надеемся на дальнейшее продвижение вперед в этом процессе»

Шишкарев: ФГР ведет серьезную работу по возвращению спортсменов на мировую арену.

Председатель высшего совета Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев заявил, что федерация приветствует решение совета Международной федерации гандбола (IHF) о постепенном допуске российских гандболистов к турнирам среди юниоров и молодежи.

Ранее совет IHF принял решение допустить к турнирам под своей эгидой сборные России и Беларуси в возрастных категориях до 21 года. Также федерациям гандбола России и Беларуси разрешили организовывать товарищеские матчи и турниры с участием юниорских команд.

«Как я уже не раз отмечал, ФГР ведет серьезную работу по возвращению наших спортсменов на международную арену. На данном этапе IHF разрешила федерациям гандбола России и Беларуси самостоятельно организовывать и проводить товарищеские матчи и турниры с участием молодежных и юниорских сборных.

Важно подчеркнуть, что команды из других стран на официальной основе могут принимать в них участие, никаких противопоказаний к этому нет. Мы приветствуем эти намерения и надеемся, что уже в мае на следующем заседании совет IHF еще продвинется вперед в этом процессе, потому что российские и белорусские сборные заслуживают того, чтобы как можно быстрее вернуться к соперничеству на всех уровнях.

К слову, в первой декаде мая я планирую визит в швейцарский Базель в штаб-квартиру IHF, где буду также убеждать руководителей мирового и европейского гандбола как можно скорее допустить россиян и белорусов к международным турнирам без каких-либо ограничений», – сказал Шишкарев.