  • Международная федерация гандбола допустила юниорские сборные России и Беларуси до международных соревнований
Совет Международной федерации гандбола (IHF) допустил юниорские и молодежные сборные России и Беларуси к международным соревнованиям. 

Об этом сообщает пресс-служба организации.

«24 марта 2026 года Совет IHF утвердил план постепенной реинтеграции, вступающий в силу немедленно.

Решение Совета распространяется на все молодежные возрастные категории до 21 года (U21) включительно и регулируется следующими условиями:

1. Российским и белорусским молодежным командам разрешено организовывать и принимать участие в самостоятельно согласованных товарищеских матчах и турнирах. Национальные федерации России и Беларуси могут официально подтверждать, в каких странах отсутствуют ограничения на их участие, и организовывать матчи соответствующим образом.

2. Все спортсмены, тренеры и персонал, представляющие Россию или Беларусь, обязаны подписать декларацию об отсутствии связей с военными структурами или органами государственной безопасности, а также о непричастности к любым текущим международным конфликтам.

Никакие иные ограничения, помимо указанных выше, не применяются.

Следующее заседание Совета IHF состоится 6 мая 2026 года, в ходе которого будут обсуждаться дальнейшие шаги по полномасштабной реинтеграции российских и белорусских национальных сборных в систему международных соревнований», – говорится в сообщении пресс-службы. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: IHF
отстранение и возвращение России
IHF
юниорская сборная России жен
юниорская сборная России
Еще раз подтверждается тезис. Там , где в Федерациях сидят профессионалы- там уже давно есть или допуск полный или допуск юниоров через суд. Там где сидят бездари, вроде, хоккея, футбола , биатлона - там наших нет, даже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. Я бы перед министром спорта сформировал простую задачу. Нет поданного иска в CIS до конца года от каждого спорт федерации . Глава Федерации и все руководство- в отставку. Сразу бы бюрократы зашевелились .
Ответ kvint(ksk)
Крупные международные структуры, которые у всех на виду например по футболу, хоккею и биатлону не хотят пачкать руки о передаваемые под столом конверты.Ибо репутация и общественный резонанс.А кто помельче иногда соглашается взять.
Ответ kvint(ksk)
Футбол самый популярный и политизированный. Там шансов вообще никаких.
Всех вернут за 10-15 лет, а вот футбол вообще без вариантов.
"Все спортсмены, тренеры и персонал, представляющие Россию или Беларусь, обязаны подписать декларацию об отсутствии связей с военными структурами или органами государственной безопасности, а также о непричастности к любым текущим международным конфликтам". Последовательная позиция IHF,такие же требования они предъявляют всем странам!((
Ответ Геннадий Тёкин
Чистая гигиена.Люди не хотят видеть конкретно тех, кто напрямую причастен к войне и репрессивной беззаконной политике режима.Остальных решили допустить.И за это надо говорить:спасибо.
Ответ zdraviy_smisl
К сборной США такие же требования?
Пацаны коментировавшие недавний пост, не напрасно тренеруются.
Всем нашим успехов, у нас хорошии традиции в гандболе.
