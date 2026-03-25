Международная федерация гандбола допустила юниорские сборные России и Беларуси до международных соревнований

Юниорские сборные России по гандболу допущены до международных соревнований.

Совет Международной федерации гандбола (IHF) допустил юниорские и молодежные сборные России и Беларуси к международным соревнованиям.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

«24 марта 2026 года Совет IHF утвердил план постепенной реинтеграции, вступающий в силу немедленно.

Решение Совета распространяется на все молодежные возрастные категории до 21 года (U21) включительно и регулируется следующими условиями:

1. Российским и белорусским молодежным командам разрешено организовывать и принимать участие в самостоятельно согласованных товарищеских матчах и турнирах. Национальные федерации России и Беларуси могут официально подтверждать, в каких странах отсутствуют ограничения на их участие, и организовывать матчи соответствующим образом.

2. Все спортсмены, тренеры и персонал, представляющие Россию или Беларусь, обязаны подписать декларацию об отсутствии связей с военными структурами или органами государственной безопасности, а также о непричастности к любым текущим международным конфликтам.

Никакие иные ограничения, помимо указанных выше, не применяются.

Следующее заседание Совета IHF состоится 6 мая 2026 года, в ходе которого будут обсуждаться дальнейшие шаги по полномасштабной реинтеграции российских и белорусских национальных сборных в систему международных соревнований», – говорится в сообщении пресс-службы.