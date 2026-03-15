Кубок России по гандболу. ЦСКА победил «Чеховских медведей» в финале
ЦСКА обыграл «Чеховских медведей» в финале Кубка России по гандболу.
В Чехове прошел в финальном матче Кубка России по гандболу среди мужчин. Московский ЦСКА обыграл подмосковную команду «Чеховские медведи».
В матче за третье место краснодарский СКИФ обыграл петербургский «Зенит».
Кубок России по гандболу
Мужчины
Чехов
Финал
Чеховские медведи – ЦСКА – 28:33 (14:17)
Матч за 3-е место
Зенит Санкт-Петербург – СКИФ – 28:30 (12:14)
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
