Кубок России по гандболу. ЦСКА победил «Чеховских медведей» в финале

ЦСКА обыграл «Чеховских медведей» в финале Кубка России по гандболу.

В Чехове прошел в финальном матче Кубка России по гандболу среди мужчин. Московский ЦСКА обыграл подмосковную команду «Чеховские медведи».

В матче за третье место краснодарский СКИФ обыграл петербургский «Зенит».

Кубок России по гандболу

Мужчины

Чехов

Финал

Чеховские медведи – ЦСКА – 28:33 (14:17)

Матч за 3-е место

Зенит Санкт-Петербург – СКИФ – 28:30 (12:14)