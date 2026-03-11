Серебряный призер Токио-2020 Михайличенко спустя два года вернулась в спорт и продолжит карьеру в ЦСКА

Гандболистка Михайличенко спустя два года вернулась в спорт после паузы в 2 года.

Серебряный призер Олимпийских игр в Токио гандболистка Елена Михайличенко приняла решение вернуться в спорт.

Об этом сообщает Федерация гандбола России (ФГР).

В последний раз Елена выходила на площадку 24 мая 2024 года.

7 марта прошел гала-матч между олимпийскими чемпионками Рио и серебряными призерами Игр в Токио, Михайличенко приняла в нем участие.

«Очень рада вернуться в семью ЦСКА, для меня это новый жизненный этап, новый вызов. Особенность ситуации заключается в том, что я возвращаюсь в гандбол почти после двухгодичной паузы. Верю и надеюсь, что вместе с девчонками и тренерским штабом команды у нас впереди много достижений.

В ходе паузы в спортивной карьере я пыталась отвлечь себя от гандбола различными направлениями деятельности. Это в определенной степени получалось. Но когда приходила на матчи, общалась с девчонками, все равно была интегрирована в гандбол. И еще месяц назад даже не предполагала, что захочу вернуться.

В течение месяца я серьезно готовилась к гала-матчу и именно в этот период поняла, что невероятно скучаю по гандболу и очень хочу вернуться на площадку. Ну а во время игры эти эмоции только усилились. Вообще организованный ФГР гала-матч – прекрасное, памятное и доброе событие, которое всколыхнуло у многих целую гамму чувств. С большим трепетом и теплотой отнеслась к этому мероприятию.

Свое физическое состояние с точки зрения готовности на данный момент оцениваю на 50-60 процентов. Все-таки пауза была длительная. Но я остаюсь еще молодым игроком и довольно легко переношу нагрузку.

Во время карьеры у меня были серьезные травмы, и в этой связи хотелось бы подойти к моменту возвращения аккуратно и не навредить себе. Мотивация у меня огромная, желание выйти на площадку – тоже. Так что увидимся на матчах, с нетерпением жду этого момента», – приводит слова Михайличенко пресс-служба ФГР.