  Серебряный призер Токио-2020 Михайличенко спустя два года вернулась в спорт и продолжит карьеру в ЦСКА
Серебряный призер Токио-2020 Михайличенко спустя два года вернулась в спорт и продолжит карьеру в ЦСКА

Серебряный призер Олимпийских игр в Токио гандболистка Елена Михайличенко приняла решение вернуться в спорт.

Об этом сообщает Федерация гандбола России (ФГР).

В последний раз Елена выходила на площадку 24 мая 2024 года. 

7 марта прошел гала-матч между олимпийскими чемпионками Рио и серебряными призерами Игр в Токио, Михайличенко приняла в нем участие. 

«Очень рада вернуться в семью ЦСКА, для меня это новый жизненный этап, новый вызов. Особенность ситуации заключается в том, что я возвращаюсь в гандбол почти после двухгодичной паузы. Верю и надеюсь, что вместе с девчонками и тренерским штабом команды у нас впереди много достижений.

В ходе паузы в спортивной карьере я пыталась отвлечь себя от гандбола различными направлениями деятельности. Это в определенной степени получалось. Но когда приходила на матчи, общалась с девчонками, все равно была интегрирована в гандбол. И еще месяц назад даже не предполагала, что захочу вернуться.

В течение месяца я серьезно готовилась к гала-матчу и именно в этот период поняла, что невероятно скучаю по гандболу и очень хочу вернуться на площадку. Ну а во время игры эти эмоции только усилились. Вообще организованный ФГР гала-матч – прекрасное, памятное и доброе событие, которое всколыхнуло у многих целую гамму чувств. С большим трепетом и теплотой отнеслась к этому мероприятию.

Свое физическое состояние с точки зрения готовности на данный момент оцениваю на 50-60 процентов. Все-таки пауза была длительная. Но я остаюсь еще молодым игроком и довольно легко переношу нагрузку.

Во время карьеры у меня были серьезные травмы, и в этой связи хотелось бы подойти к моменту возвращения аккуратно и не навредить себе. Мотивация у меня огромная, желание выйти на площадку – тоже. Так что увидимся на матчах, с нетерпением жду этого момента», – приводит слова Михайличенко пресс-служба ФГР. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ФГР
Хорошая новость, что Лена возвращается в ЦСКА. А то состав заметно изменился за последние три года и ослаб. Лена даже в нынешней готовности усилит команду.
Материалы по теме
Глава ФГР Шишкарев: «За «Спартак» до сих пор стыдно – почему должно быть иначе? Отдельно тренер, отдельно иностранные игроки, менеджмент. Горько наблюдать за происходящим»
8 марта, 08:54
Анна Вяхирева: «Если я поеду на Олимпиаду-2028, то это точно будет мой последний год»
6 марта, 16:25
Дмитриева об Олимпиаде-2016: «Решающая встреча оказалась не такой тяжелой, как полуфинальная. Мы уже знали, что победим»
4 марта, 20:31
Рекомендуем
Главные новости
Молодежные сборные России по гандболу будут допущены до международных стартов, сообщил Шишкарев: «Решение принято. Об этом скоро должно быть объявлено»
7 марта, 11:50
Анна Вяхирева: «Если я поеду на Олимпиаду-2028, то это точно будет мой последний год»
6 марта, 16:25
Дмитриева об Олимпиаде-2016: «Решающая встреча оказалась не такой тяжелой, как полуфинальная. Мы уже знали, что победим»
4 марта, 20:31
Олимпийская чемпионка Кузнецова: «В Рио-2016 я читала Новый завет перед каждой игрой. Вся моя семья – верующие, мы баптисты»
24 февраля, 20:20
Федерация гандбола отложила до апреля рассмотрение вопроса о допуске юношеских сборных России
1 февраля, 19:24
Чемпионат Европы по гандболу. Дания в финале обыграла Германию, Исландия уступила Хорватии в матче за бронзу
1 февраля, 18:44
Чемпионат Европы по гандболу. 1/2 финала. Германия обыграла Хорватию, Дания одолела Исландию
30 января, 21:15
Гандболистка Чигиринова: «Безумно люблю Россию, нравится наш народ за честность и открытость. В Европе мне не хватало здоровых эмоций»
29 января, 15:40
Чемпионат Европы по гандболу-2026. Групповой раунд. Дания обыграла Норвегию, Германия одолела Францию, другие результаты
28 января, 21:02
На чемпионате Европы по гандболу установлен рекорд результативности: Словения и Черногория забили 81 мяч
17 января, 06:40
Ко всем новостям
Последние новости
Умер олимпийский чемпион 1976 года по гандболу Александр Резанов
6 сентября 2024, 17:10
«То, что мы увидели в их исполнении, поднимает гандбол до невероятного уровня». Шишкарев о ЦСКА и «Ростове» в финале женского Кубка России
8 апреля 2024, 07:58
Бодниева о включении в Зал славы EHF: «Это очень приятный факт, но я бы не придавала глобального значения»
28 июня 2023, 13:04
Умер олимпийский чемпион 1992 года по гандболу Игорь Васильев
27 мая 2023, 13:22
Чемпионат мира по гандболу. 3-й тур. Словения уступила Франции, Португалия обыграла Венгрию, другие результаты
16 января 2023, 23:00
Евгений Трефилов: «Дзюба постоянно туда-сюда прыгает. Но я все равно его уважаю, он хороший игрок»
5 января 2023, 12:04
Гандболист ЦСКА Рудь об отстранении от еврокубков: «Думаю, в ближайшие полтора года российские клубы не вернут. А уже с сезона-2024/25 все встанет на свои места»
8 октября 2022, 12:30
Гандбольный клуб «Нева» переименуют в «Зенит»
2 октября 2022, 13:02
Евгений Трефилов о частичной мобилизации: «Возраст у меня непризывной, но если припрет, то пойду»
1 октября 2022, 07:09
Глава Федерации гандбола России: «На каком‑то этапе был вовлечен в переговоры с идеей коллективного захода в систему финансирования и управления «Спартаком»
21 августа 2022, 09:14
Рекомендуем