Умер тренер по гандболу Анатолий Евтушенко, который приводил сборную СССР к двум победам на Олимпийских играх

Умер тренер Евтушенко, который привел сборную СССР к двум победам на Олимпиаде.

Заслуженный тренер СССР по гандболу Анатолий Евтушенко скончался на 92-м году жизни.

Об этом сообщила Федерация гандбола России (ФГР), выразив соболезнования его близким.

Под руководством Евтушенко мужская сборная СССР выигрывала чемпионат мира в 1982-м, а также две Олимпиады – Монреаль-1976 и Сеул-1988. Кроме того, с Евтушенко национальная команда становилась серебряным призером ЧМ в 1978 и 1990 годах, а также московской Олимпиады-1980.

Также Евтушенко возглавлял сборную Кувейта, которую приводил к золоту чемпионата Азии, и работал в немецком «Мильбертсхофене», который стал серебряным призером чемпионата Германии и выступал в финале Кубка ЕГФ. Работал с женской сборной Австрии и местным клубом «Хипо», который становился обладателем Кубка европейских чемпионов.