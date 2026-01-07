  • Спортс
  • Гандбол
  • Новости
  • Умер тренер по гандболу Анатолий Евтушенко, который приводил сборную СССР к двум победам на Олимпийских играх
10

Умер тренер по гандболу Анатолий Евтушенко, который приводил сборную СССР к двум победам на Олимпийских играх

Умер тренер Евтушенко, который привел сборную СССР к двум победам на Олимпиаде.

Заслуженный тренер СССР по гандболу Анатолий Евтушенко скончался на 92-м году жизни.

Об этом сообщила Федерация гандбола России (ФГР), выразив соболезнования его близким.

Под руководством Евтушенко мужская сборная СССР выигрывала чемпионат мира в 1982-м, а также две Олимпиады – Монреаль-1976 и Сеул-1988. Кроме того, с Евтушенко национальная команда становилась серебряным призером ЧМ в 1978 и 1990 годах, а также московской Олимпиады-1980.

Также Евтушенко возглавлял сборную Кувейта, которую приводил к золоту чемпионата Азии, и работал в немецком «Мильбертсхофене», который стал серебряным призером чемпионата Германии и выступал в финале Кубка ЕГФ. Работал с женской сборной Австрии и местным клубом «Хипо», который становился обладателем Кубка европейских чемпионов.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Федерация гандбола России
происшествия
Анатолий Евтушенко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Гандбол в Telegram
Главные новости
Мужская сборная России выиграла Кубок дружбы по гандболу, где участвовали Беларусь и Китай
вчера, 06:33
Дарья Дмитриева со следующего сезона начнет выступать за румынский «Бухарест»
28 декабря 2025, 07:37
Сергей Шишкарев: «Норвежская федерация на определенном этапе козлила, были и оскорбления в мой адрес. Я добился официальных извинений»
25 декабря 2025, 14:44
В Москве пройдет гала-матч, посвященный победе женской сборной России по гандболу на Олимпиаде-2016
25 декабря 2025, 14:05
Арестован подозреваемый в избиении тренера гандбольного «Динамо» Георгия Заикина
22 декабря 2025, 11:12
Международная федерация гандбола может обсудить допуск россиян весной
22 декабря 2025, 06:29
Чемпионат мира по гандболу (жен). Норвегия обыграла Германию в финале, Франция победила Нидерланды в матче за 3-е место
14 декабря 2025, 16:25
В Астрахани избили главного тренера гандбольного «Динамо» Заикина. Возбуждено уголовное дело
13 декабря 2025, 15:40
Сергей Шишкарев: «Российская делегация примет участие в работе конгресса IHF и обсудит все, что связано с возвращением на международную арену»
13 декабря 2025, 07:01
Чемпионат мира по гандболу (жен). 1/2 финала. Франция проиграла Германии, Норвегия победила Нидерланды
12 декабря 2025, 21:15
Ко всем новостям
Последние новости
Умер олимпийский чемпион 1976 года по гандболу Александр Резанов
6 сентября 2024, 17:10
«То, что мы увидели в их исполнении, поднимает гандбол до невероятного уровня». Шишкарев о ЦСКА и «Ростове» в финале женского Кубка России
8 апреля 2024, 07:58
Бодниева о включении в Зал славы EHF: «Это очень приятный факт, но я бы не придавала глобального значения»
28 июня 2023, 13:04
Умер олимпийский чемпион 1992 года по гандболу Игорь Васильев
27 мая 2023, 13:22
Чемпионат мира по гандболу. 3-й тур. Словения уступила Франции, Португалия обыграла Венгрию, другие результаты
16 января 2023, 23:00
Евгений Трефилов: «Дзюба постоянно туда-сюда прыгает. Но я все равно его уважаю, он хороший игрок»
5 января 2023, 12:04
Гандболист ЦСКА Рудь об отстранении от еврокубков: «Думаю, в ближайшие полтора года российские клубы не вернут. А уже с сезона-2024/25 все встанет на свои места»
8 октября 2022, 12:30
Гандбольный клуб «Нева» переименуют в «Зенит»
2 октября 2022, 13:02
Евгений Трефилов о частичной мобилизации: «Возраст у меня непризывной, но если припрет, то пойду»
1 октября 2022, 07:09
Глава Федерации гандбола России: «На каком‑то этапе был вовлечен в переговоры с идеей коллективного захода в систему финансирования и управления «Спартаком»
21 августа 2022, 09:14