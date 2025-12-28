Дарья Дмитриева со следующего сезона начнет выступать за румынский «Бухарест»

Гандболистка Дарья Дмитриева начнет выступать за румынский клуб «Бухарест».

Российская гандболистка Дарья Дмитриева покинет венгерский «Ференцварош» и со следующего сезона начнет выступать в составе румынского «Бухареста ».

Как сообщает официальный сайт румынского клуба, соглашение с Дмитриевой рассчитано на два сезона.

«Рада присоединиться к команде на ближайшие два сезона. С нетерпением жду новых вызовов и готова отдать все лучшее ради команды и болельщиков!» – сказала спортсменка.

30-летняя Дмитриева – олимпийская чемпионка Рио-2016, серебряный призер Токио-2020. Ранее она выступала за словенский «Крим», а в России играла в составах московского ЦСКА, тольяттинской «Лады» и волгоградского «Динамо».