Дарья Дмитриева со следующего сезона начнет выступать за румынский «Бухарест»
Гандболистка Дарья Дмитриева начнет выступать за румынский клуб «Бухарест».
Российская гандболистка Дарья Дмитриева покинет венгерский «Ференцварош» и со следующего сезона начнет выступать в составе румынского «Бухареста».
Как сообщает официальный сайт румынского клуба, соглашение с Дмитриевой рассчитано на два сезона.
«Рада присоединиться к команде на ближайшие два сезона. С нетерпением жду новых вызовов и готова отдать все лучшее ради команды и болельщиков!» – сказала спортсменка.
30-летняя Дмитриева – олимпийская чемпионка Рио-2016, серебряный призер Токио-2020. Ранее она выступала за словенский «Крим», а в России играла в составах московского ЦСКА, тольяттинской «Лады» и волгоградского «Динамо».
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: сайт «Бухареста»
