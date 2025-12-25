В Москве пройдет гала-матч, посвященный победе женской сборной России по гандболу на Олимпиаде-2016

В Москве пройдет гала-матч по гандболу, посвященный победе на Играх-2016.

Гала-матч, посвященный победе женской сборной России по гандболу на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро, пройдет в Москве 7 марта. Об этом сообщил председатель высшего совета Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.

В матче встретятся состав сборной России на Олимпиаде-2016 и состав на Олимпиаде-2020 в Токио.

«Помимо создания документального фильма, будет проведение матча 7 марта на волейбольной арене «Динамо». Этому будет предшествовать ряд мероприятий. Говоря о юбилее, можно вспомнить и о том, что было пять лет назад в Токио, когда мы играли в финале. Мы называем это серебро с золотой оправой, так как мало кому удавалось за исключением норвежек быть таким образом в топе.

В гала-матче будет играть золотой состав против тех, кто выигрывал серебро Токио. Так как у нас есть гандболистки, кто играл в обоих финалах, состав Токио будет дополнен игроками женской сборной России из текущего состава.

Мы предполагаем большую программу, автограф-сессии, вручения подарков, интерактивные мероприятия. По регламенту в каждом тайме будет 20-25 минут с большим перерывом, чтобы игроки могли пообщаться со зрителями и журналистами», – сказал Шишкарев.