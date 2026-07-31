Федерация гимнастики России: «Статус российских спортсменов не менялся. На ЧЕ в Загребе применяется переходный механизм для ранее назначенных турниров»

ФГР: запрет флага РФ в Хорватии — исключение для ранее назначенных турниров.

В Федерации гимнастики России (ФГР) отреагировали на запрет на использовании флага и гимна России на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе.

17 мая Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) приняла решение о допуске россиян и белорусов к турнирам под своей эгидой с флагом и гимном страны.

28 июля European Gymnastics ратифицировал участие российских и белорусских спортсменов в европейских соревнованиях с национальной символикой. Внеочередная генассамблея привела правила организации в соответствие с действующими решениями World Gymnastics.

Сегодня European Gymnastics сообщила, что власти Хорватии запретили флаг и гимн России на чемпионате Европы в Загребе, который пройдет с 13 по 23 августа.

«Статус российских спортсменов не менялся.

В Загребе на чемпионате Европы применяется предусмотренный European Gymnastics переходный механизм, который касается исключительно порядка использования национальной символики на соревнованиях, распределенных до 28 июля 2026 года.

Такой механизм может применяться только при наличии официально подтвержденных ограничений со стороны государственных органов принимающей страны и носит временный и исключительный характер», – заявили в пресс-службе ФГР.

Чемпионат Европы по спортивной гимнастике пройдет с 13 по 23 августа.

Власти Хорватии запретили флаг и гимн России на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе