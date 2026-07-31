Власти Хорватии запретили флаг и гимн России и Беларуси на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе

Российские и белорусские спортсмены смогут выступить на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе только в нейтральном статусе.
Об этом сообщает пресс-служба Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) .
Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) 17 мая приняла решение о допуске россиян и белорусов к турнирам под своей эгидой с флагом и гимном страны.
28 июля European Gymnastics ратифицировал участие российских и белорусских спортсменов в европейских соревнованиях с национальной символикой. Внеочередная генассамблея привела правила организации в соответствие с действующими решениями World Gymnastics.
Чемпионат Европы по спортивной гимнастике пройдет с 13 по 23 августа.
«По решению правительства страны, спортсмены и члены делегаций из России и Беларуси смогут принять участие в турнире строго в нейтральном статусе.
В соответствии с временным регламентом, утвержденным Внеочередной генеральной ассамблеей 28 июля, на чемпионате будет полностью запрещено использование национальных флагов, гимнов, символики и любых других государственных идентификаторов.
Европейский гимнастический союз (European Gymnastics) заявил, что уважает позицию хорватской стороны, а технические детали реализации мер будут дополнительно согласованы с Международной федерацией гимнастики (World Gymnastics)», – говорится в заявлении European Gymnastics.
Комментарии
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Первый - через суд обязать федерацию наказать принимающую сторону в виде отнятия у них будущих турниров, или запрета принимать турниры на определенный срок.
Если не помогает, то второй вариант - прецедент создан. Значит, можно. Когда, рано или поздно, на нашей территории будут проводить турниры, спортсмены из определенных стран должны будут по решению наших властей выступать без флага и гимна. И нас за это не смогут наказать - прецедент же создан.
Главное - не спускать эту наглость на тормозах. Если соревнуемся без флага и гимна - то тогда уж все.