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  4. Власти Хорватии запретили флаг и гимн России и Беларуси на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе

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Власти Хорватии запретили флаг и гимн России и Беларуси на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе
Хорватия запретила флаг и гимн РФ на ЧЕ-2026 по спортивной гимнастике.

Российские и белорусские спортсмены смогут выступить на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе только в нейтральном статусе. 

Об этом сообщает пресс-служба Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) .

Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) 17 мая приняла решение о допуске россиян и белорусов к турнирам под своей эгидой с флагом и гимном страны.

28 июля European Gymnastics ратифицировал участие российских и белорусских спортсменов в европейских соревнованиях с национальной символикой. Внеочередная генассамблея привела правила организации в соответствие с действующими решениями World Gymnastics.

Чемпионат Европы по спортивной гимнастике пройдет с 13 по 23 августа.

«По решению правительства страны, спортсмены и члены делегаций из России и Беларуси смогут принять участие в турнире строго в нейтральном статусе.

В соответствии с временным регламентом, утвержденным Внеочередной генеральной ассамблеей 28 июля, на чемпионате будет полностью запрещено использование национальных флагов, гимнов, символики и любых других государственных идентификаторов.

Европейский гимнастический союз (European Gymnastics) заявил, что уважает позицию хорватской стороны, а технические детали реализации мер будут дополнительно согласованы с Международной федерацией гимнастики (World Gymnastics)», – говорится в заявлении European Gymnastics.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: European Gymnastics
European Gymnastics (UEG)
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Комментарии

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Усташи как всегда
ОтветКрэнг
Усташи как всегда
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Ответcatcher69
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в хорватии сербов менее 5 процентов, а четников - еще меньше
я уверена,что предстоящий чм по художественной гимнастике во франкфурте пройдет аналогичным образом.германия никогда не разрешала российский флаг на стартах
ОтветAnet_1116877531
я уверена,что предстоящий чм по художественной гимнастике во франкфурте пройдет аналогичным образом.германия никогда не разрешала российский флаг на стартах
Разрешит, когда за вмешательства правительств в спорт начнут отстранять национальные федерации
ОтветAnet_1116877531
я уверена,что предстоящий чм по художественной гимнастике во франкфурте пройдет аналогичным образом.германия никогда не разрешала российский флаг на стартах
Но ЧМ под эгидой WG, а не Европейского гимнастического союза
Что это за фраза - "уважаем позицию Хорватии"? Это мало похоже на позицию.. Это все равно, что если я буду принимать у себя какую то делегацию на приеме, но скажу что одного из присутствующих я ненавижу и он будет сидеть на табуретке в уголке и не может ничего говорить - все остальные гости, видимо сочтут это нормальным и будут "уважать мое мнение"
Ответalkidamant
Что это за фраза - "уважаем позицию Хорватии"? Это мало похоже на позицию.. Это все равно, что если я буду принимать у себя какую то делегацию на приеме, но скажу что одного из присутствующих я ненавижу и он будет сидеть на табуретке в уголке и не может ничего говорить - все остальные гости, видимо сочтут это нормальным и будут "уважать мое мнение"
Если Вы хозяин приёма, то да. Не хочешь не приходи. Никто не заставляет.
Ответмихаил_1117134659
Если Вы хозяин приёма, то да. Не хочешь не приходи. Никто не заставляет.
Что-то я не могу припомнить примеров, чтобы разумный человек приглашая гостей, говорил бы одному из них что-то типа - мол, ты можешь прийти, но ты будешь сидеть на табуретке, а остальные в креслах.. Хотя теоретически такой вариант возможен в том случае, если кресел не хватает на всех
2 варианта.
Первый - через суд обязать федерацию наказать принимающую сторону в виде отнятия у них будущих турниров, или запрета принимать турниры на определенный срок.
Если не помогает, то второй вариант - прецедент создан. Значит, можно. Когда, рано или поздно, на нашей территории будут проводить турниры, спортсмены из определенных стран должны будут по решению наших властей выступать без флага и гимна. И нас за это не смогут наказать - прецедент же создан.
Главное - не спускать эту наглость на тормозах. Если соревнуемся без флага и гимна - то тогда уж все.
Ну, с этими всё понятно, им лишь бы сербосеками помахать
Нашим отстранением с дикими формулировками напрочь уничтожили все спортивное (да и не только право). В принципе теперь можно творить любую дичь и твое "мнение" обязательно будут уважать.
Как бы занудно это не звучало, если есть основания, нужно идти в суд и отстаивать возможность участия с флагом и гимном.
"Цветущий сад" сгнил и пованивает, причём пованивает опять нацизмом
ОтветOwen_the_Simple
"Цветущий сад" сгнил и пованивает, причём пованивает опять нацизмом
А с какого боку тут национал-социализм?
ничего не меняется - во время ВОВ были за фашистов. и сейчас.
ОтветJUGASHVILI
ничего не меняется - во время ВОВ были за фашистов. и сейчас.
Вы хоть почитайте что такое фашизм, прежде чем использовать это слово. Может оказать что он не с той стороны.
надо сразу обжаловать в суд все эти запреты
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