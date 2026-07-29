Михаил Дегтярев: «Отдельные государства в Европе продолжают громыхать словами на тему россиян. Но это все мы преодолеем»

Дегтярев: отдельные страны в Европе продолжают громыхать словами на тему россиян.

Министр спорта России Михаил Дегтярев высказался о противодействии европейских стран выступлениям россиян под своим флагом на международной арене.

Дегтярев прибыл в Астану на турнир «Игры будущего».

«Я прилетел в Астану прямо из Женевы. Работал три дня в Лозанне, в штаб-квартире МОК , встречался с директорами организации, гендиректором Международного агентства по тестированию, которое уполномочено проводить тесты наших спортсменов, чтобы повысить доверие. Потому что некоторые после долгого перерыва могут возвращаться. Все соглашения у нас заключены.

То есть процесс с международными спортивными организациями идет положительно, и спорт выводится за рамки политики. Потому что новый президент организации Кирсти Ковентри объявила свою новую программу Fit For Future. В хартию приняты поправки по деполитизации спорта. Целостность должна быть восстановлена, чтобы российские и белорусские примеры служили другим уроком, что это может с каждым произойти. Надо заканчивать.

Но в Европе есть отдельные политики, государства, которые продолжают или саботировать, или угрожать, или писать письма, или громыхать словами на тему россиян и белорусов. Но это все мы преодолеем. Будут препоны. Конечно, мы это администрируем все, и у нас создан штаб в Олимпийском комитете России.

Европейцы, к сожалению, стали, так скажем, определяющей силой и мейнстримом, маргиналами современного спортивного движения. Это вообще удивительно. То есть европейцы всегда были в авангарде развития спорта, за равные возможности всегда выступали. Сейчас их голос все более громкий, скрипучий, но бесполезный», – сказал Дегтярев.