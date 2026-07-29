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  4. Михаил Дегтярев: «Отдельные государства в Европе продолжают громыхать словами на тему россиян. Но это все мы преодолеем»

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Михаил Дегтярев: «Отдельные государства в Европе продолжают громыхать словами на тему россиян. Но это все мы преодолеем»
Дегтярев: отдельные страны в Европе продолжают громыхать словами на тему россиян.

Министр спорта России Михаил Дегтярев высказался о противодействии европейских стран выступлениям россиян под своим флагом на международной арене.

Дегтярев прибыл в Астану на турнир «Игры будущего».

«Я прилетел в Астану прямо из Женевы. Работал три дня в Лозанне, в штаб-квартире МОК, встречался с директорами организации, гендиректором Международного агентства по тестированию, которое уполномочено проводить тесты наших спортсменов, чтобы повысить доверие. Потому что некоторые после долгого перерыва могут возвращаться. Все соглашения у нас заключены.

То есть процесс с международными спортивными организациями идет положительно, и спорт выводится за рамки политики. Потому что новый президент организации Кирсти Ковентри объявила свою новую программу Fit For Future. В хартию приняты поправки по деполитизации спорта. Целостность должна быть восстановлена, чтобы российские и белорусские примеры служили другим уроком, что это может с каждым произойти. Надо заканчивать.

Но в Европе есть отдельные политики, государства, которые продолжают или саботировать, или угрожать, или писать письма, или громыхать словами на тему россиян и белорусов. Но это все мы преодолеем. Будут препоны. Конечно, мы это администрируем все, и у нас создан штаб в Олимпийском комитете России.

Европейцы, к сожалению, стали, так скажем, определяющей силой и мейнстримом, маргиналами современного спортивного движения. Это вообще удивительно. То есть европейцы всегда были в авангарде развития спорта, за равные возможности всегда выступали. Сейчас их голос все более громкий, скрипучий, но бесполезный», – сказал Дегтярев.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
logoПолитика
logoМОК
Министерство спорта России
logoКирсти Ковентри
logoМихаил Дегтярев

Комментарии

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Нам бы преодолеть Дегтярева и ему подобных...
Ответkrokodilych
Нам бы преодолеть Дегтярева и ему подобных...
Комментарий скрыт
Ответkrokodilych
Нам бы преодолеть Дегтярева и ему подобных...
Выборы нам в помощь. Голосуем правильно. Идем в комиссии считать правильно. Наблюдать.
Ничего не боимся!
Вот он опять продолжает речи в своем стиле. Санкции же прилетели. Почему нельзя говорить по человечески? Обязательно вот с этими ужимками.
Ответagentkuper
Вот он опять продолжает речи в своем стиле. Санкции же прилетели. Почему нельзя говорить по человечески? Обязательно вот с этими ужимками.
Комментарий скрыт
ОтветElmir Kefir
Комментарий скрыт
Например, про громыхают. На самом деле, он сам громыхает в этом тексте).
Кто-то грохочит словами, кто-то бомбами.
Ответunbelievable
Кто-то грохочит словами, кто-то бомбами.
Кто-то вениками.
Преодолевать не мешки ворочать 😁
На нашей планете нет ничего бесполезного. Каждый микроб, букашка, таракашка, Дягтерев выполняют важную функцию по поддержанию баланса биосферы.
Комментарий удален модератором
ОтветOndrej
Комментарий удален модератором
В спорте?
Дегтярёв разбушевался.
Комментарий удален модератором
ОтветЦеесковец
Комментарий удален модератором
тоже присоединились к санкциям ???
Ответcatcher69
тоже присоединились к санкциям ???
Кто?) Казахстан вряд ли. Но воздух всякие Дегтяревы отравляют, даже из Астаны долетает.

Минусаторам привет)
громыхнул он на тему европейцев
мы страна Свищевых,Соловьёвых,Дягтерёвых и прочих Васильевых...мы все у них в заложниках. SOS
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