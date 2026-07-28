Российских гимнастов допустят к европейским турнирам с флагом и гимном страны.

Европейский гимнастический союз (European Gymnastics) ратифицировал участие российских спортсменов в европейских соревнованиях с национальной символикой.

Внеочередная генассамблея European Gymnastics, которая состоялась 28 июля, привела правила организации в соответствие с действующими решениями Международной федерации гимнастики (World Gymnastics ).

World Gymnastics 17 мая приняла решение о допуске россиян к турнирам под своей эгидой с флагом и гимном страны.

«European Gymnastics ратифицировал участие российских спортсменов в чемпионатах Европы и других европейских соревнованиях с государственным флагом и гимном России. Ранее такое решение принял исполком World Gymnastics, а теперь европейские правила приведены в соответствие с международными.

Это важный сигнал: европейское спортивное сообщество выступает за полноценное возвращение российских спортсменов на турниры Старого Света. Попытки отдельных чиновников этому помешать, как это было в Румынии, где мэр сорвал выступление нашей сборной по спортивной гимнастике, остаются лишь позицией маргинального меньшинства», – заявил министр спорта России Михаил Дегтярев.

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