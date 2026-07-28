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Eвропейский гимнастический союз ратифицировал участие россиян в европейских соревнованиях с флагом и гимном России
Российских гимнастов допустят к европейским турнирам с флагом и гимном страны.

Европейский гимнастический союз (European Gymnastics) ратифицировал участие российских спортсменов в европейских соревнованиях с национальной символикой. 

Внеочередная генассамблея European Gymnastics, которая состоялась 28 июля, привела правила организации в соответствие с действующими решениями Международной федерации гимнастики (World Gymnastics).

World Gymnastics 17 мая приняла решение о допуске россиян к турнирам под своей эгидой с флагом и гимном страны.

«European Gymnastics ратифицировал участие российских спортсменов в чемпионатах Европы и других европейских соревнованиях с государственным флагом и гимном России. Ранее такое решение принял исполком World Gymnastics, а теперь европейские правила приведены в соответствие с международными.

Это важный сигнал: европейское спортивное сообщество выступает за полноценное возвращение российских спортсменов на турниры Старого Света. Попытки отдельных чиновников этому помешать, как это было в Румынии, где мэр сорвал выступление нашей сборной по спортивной гимнастике, остаются лишь позицией маргинального меньшинства», – заявил министр спорта России Михаил Дегтярев. 

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Мир сопротивляется возвращению России: отказы в визах, запрет флага и коллективные жалобы

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РИА Новости
logoСборная России по спортивной гимнастике
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World Gymnastics (FIG)
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Комментарии

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Отлично🇷🇺🇷🇺🇷🇺
Отличные новости!
Теперь все подтвердили участие наших гимнастов на МС с государственной символикой. Осталось наказывать тех, кто этому препятствует и лишать их проведения соревнований в этих странах.
ОтветДок Аксель
Теперь все подтвердили участие наших гимнастов на МС с государственной символикой. Осталось наказывать тех, кто этому препятствует и лишать их проведения соревнований в этих странах.
щас захистники бу.404 начнут тут завывать...
Если не врёт - МОЛОДЕЦ. Процесс пошёл
Лед тронулся, скоро недопуск будет маргинальным
Ответjss
Лед тронулся, скоро недопуск будет маргинальным
Он и так маргинальный, только многие на западе пока этого не понимают
ОтветМандариновый Кум
Он и так маргинальный, только многие на западе пока этого не понимают
Просто удивительно, как они вообще в это вляпались. Видимо, вообще не думают.
👍 Отличная новость!👏👏👏
Видимо, в этом гимнастическом союзе немного североевропейских русофобских параноиков, как в лыжах, биатлоне и легкой атлетике...
ОтветКонформист
Видимо, в этом гимнастическом союзе немного североевропейских русофобских параноиков, как в лыжах, биатлоне и легкой атлетике...
Немчура там ещё есть, но из-за патологический трусости, им нужно время чтобы получить одобрение и методички, увериться, что оно не страшно и тогда уже они начнут грозно вонять.
После таких новостей, какие аргументы будут у противников допуска российских спортсменов, кроме русофобских и политических?
Ответnewdevil666
После таких новостей, какие аргументы будут у противников допуска российских спортсменов, кроме русофобских и политических?
А именно такие и будут, кто то скажет хрю, три гордые прибалтийские страны скажут тяв-тяв, фрицы сто раз оглянутся, не накажет ли хозяин из-за океана и тоже что-нибудь скажут.
Ответnewdevil666
После таких новостей, какие аргументы будут у противников допуска российских спортсменов, кроме русофобских и политических?
А они когда-то были не политическими?
Хорошо. Будем наблюдать и верить, что остальные виды спорта также вернут.
Вот и все, так что все кто говорили что европейцы нигде не допустят, там все против, могут отдыхать. Спокойно европейская федерация допускает с флагом и гимном
Ответymuller
Вот и все, так что все кто говорили что европейцы нигде не допустят, там все против, могут отдыхать. Спокойно европейская федерация допускает с флагом и гимном
Вроде бы так, но: 1) Европейская федерация сделала исключения для турниров, сверстанных до определенной даты 2) Принимающая сторона заявила что никакого флага у себя не потерпит. Вообще, кажется, что они все в сговоре
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