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  4. Симона Байлс снова оказалась в больнице. В начале июня она сообщала о проблемах со здоровьем

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Симона Байлс снова оказалась в больнице. В начале июня она сообщала о проблемах со здоровьем
Олимпийская чемпионка Байлс сообщила, что попала в больницу.

Семикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлс сообщила, что снова попала в больницу.

29-летняя спортсменка опубликовала фотографию из больничной палаты со своим супругом – игроком клуба НФЛ «Индианаполис Колтс» Джонатаном Оуэнсом. Конкретную причину нахождения в больнице Байлс не назвала. 

В начале июня Байлс также была госпитализирована. Тогда она рассказала в соцсети о проблемах со здоровьем: «Я чуть не умерла на прошлой неделе. Это был один из самых страшных, если не самый страшный, момент в моей жизни». 

Байлс не выступала на соревнованиях с августа 2024 года, когда на Играх в Париже завоевала три золота и бронзу. Летом 2025-го гимнастка перенесла операцию по увеличению груди.

Байлс об операции по увеличению груди: «Это было чертовски больно, я не могла двигаться. Период реабилитации был тяжелым»

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: инстаграм Байлс
спортивная гимнастика
logoЖенская сборная США по гимнастике
фото
logoСимона Байлс
Джонатан Оуэнс

Комментарии

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Пусть Скиннеру звякнет, тот на опыте подскажет может чё.
ОтветХей-Хо, а ну пошли!
Пусть Скиннеру звякнет, тот на опыте подскажет может чё.
Как подписать максимальный контракт и сразу после этого перестать играть? А у кого спросить, у Джеффа или у Стюарта?
Т.е. вы написали об операции по увеличению груди и даже не удосужились показать результат?
Ещё бы она не оказалась, столько-то кушать гадости на протяжении многих лет. Блин, и ведь её упрекнуть вряд ли есть в чём. Но за всё надо платить, а она об этом не думала вообще, скорее всего
Если что, на фото Симона Байлз слева.
Человек всю жизнь на наркотиках сидит
Вспоминая Фелпса, прогноз такой себе
У медицины еще просто нет данных о влиянии амфетамина на людей с СДВГ в долгосрочной перспективе
ОтветКонстантин Лобандиевский
Человек всю жизнь на наркотиках сидит Вспоминая Фелпса, прогноз такой себе У медицины еще просто нет данных о влиянии амфетамина на людей с СДВГ в долгосрочной перспективе
Загуглите "Пал Эрдёш"
Ну что Симона, помогли тебе твои стероидные ляхи?
Больница это довольно милое название для рехаба.
Нефиг было анаболики и стероиды жрать
Бедный мужик...Сколько можно допинг жрать?
Она выглядит как героиня из фильма "Большой Стэн" у которой главный герой покупал стероиды.
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