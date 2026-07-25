Симона Байлс снова оказалась в больнице. В начале июня она сообщала о проблемах со здоровьем

Олимпийская чемпионка Байлс сообщила, что попала в больницу.

Семикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлс сообщила, что снова попала в больницу.

29-летняя спортсменка опубликовала фотографию из больничной палаты со своим супругом – игроком клуба НФЛ «Индианаполис Колтс» Джонатаном Оуэнсом. Конкретную причину нахождения в больнице Байлс не назвала.

В начале июня Байлс также была госпитализирована. Тогда она рассказала в соцсети о проблемах со здоровьем: «Я чуть не умерла на прошлой неделе. Это был один из самых страшных, если не самый страшный, момент в моей жизни».

Байлс не выступала на соревнованиях с августа 2024 года, когда на Играх в Париже завоевала три золота и бронзу. Летом 2025-го гимнастка перенесла операцию по увеличению груди.

Байлс об операции по увеличению груди: «Это было чертовски больно, я не могла двигаться. Период реабилитации был тяжелым»