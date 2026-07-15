Ангелина Мельникова: «Хотелось бы, чтобы история Роналду завершилась феерично. Надеюсь, что он продолжит свою карьеру»
Мельникова: надеюсь, Роналду продолжит свою карьеру и все завершится успешно.
Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова надеется на продолжение карьеры Криштиану Роналду.
Португалия вылетела с ЧМ-2026 после поражения от Испании на стадии 1/8 финала (0:1). После матча 41-летний Роналду заявил, что провел последний чемпионат мира в карьере.
«Меня больше тронула сама спортивная история. Как спортсмен я прочувствовала, что он испытывает от такого поражения, которое действительно ударило ему глубоко в душу.
Конечно, хотелось бы, чтобы его история завершилась феерично. Но спорт – лучший драматург, не всегда заканчивается так, как мы хотим.
Но надеюсь, что он продолжит свою карьеру и все завершится успешно», – сказала Мельникова.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
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Голами с игры аж грозному Узбекистану, полнейшим вредительством на поле, тем, что эту Примадонну нельзя с поля убрать даже при полной его бесполезности, ну и всё это привело к логичному и унылому вылету.
Думаю, когда партнёры Роналду услышали, что в сборной на ЧМ его больше не будет, они с облегчением выдохнули.
У дзюбы, кстати, таже ЦА
Только они могут болеть против игрока сборной Португалии - Рамуша.
Представляете?
Это база фантиков Рона.