Ангелина Мельникова: «Хотелось бы, чтобы история Роналду завершилась феерично. Надеюсь, что он продолжит свою карьеру»

Мельникова: надеюсь, Роналду продолжит свою карьеру и все завершится успешно.

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова надеется на продолжение карьеры Криштиану Роналду .

Португалия вылетела с ЧМ-2026 после поражения от Испании на стадии 1/8 финала (0:1). После матча 41-летний Роналду заявил, что провел последний чемпионат мира в карьере.

«Меня больше тронула сама спортивная история. Как спортсмен я прочувствовала, что он испытывает от такого поражения, которое действительно ударило ему глубоко в душу.

Конечно, хотелось бы, чтобы его история завершилась феерично. Но спорт – лучший драматург, не всегда заканчивается так, как мы хотим.

Но надеюсь, что он продолжит свою карьеру и все завершится успешно», – сказала Мельникова.