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  4. Ангелина Мельникова: «Хотелось бы, чтобы история Роналду завершилась феерично. Надеюсь, что он продолжит свою карьеру»

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Ангелина Мельникова: «Хотелось бы, чтобы история Роналду завершилась феерично. Надеюсь, что он продолжит свою карьеру»
Мельникова: надеюсь, Роналду продолжит свою карьеру и все завершится успешно.

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова надеется на продолжение карьеры Криштиану Роналду.

Португалия вылетела с ЧМ-2026 после поражения от Испании на стадии 1/8 финала (0:1). После матча 41-летний Роналду заявил, что провел последний чемпионат мира в карьере.

«Меня больше тронула сама спортивная история. Как спортсмен я прочувствовала, что он испытывает от такого поражения, которое действительно ударило ему глубоко в душу.

Конечно, хотелось бы, чтобы его история завершилась феерично. Но спорт – лучший драматург, не всегда заканчивается так, как мы хотим.

Но надеюсь, что он продолжит свою карьеру и все завершится успешно», – сказала Мельникова.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
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Комментарии

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Все соперники португальцев хотят, чтобы он продолжил карьеру в сборной
ОтветЕбздрогыч
Все соперники португальцев хотят, чтобы он продолжил карьеру в сборной
Не понятно только зачем ты!? Под каждой новостью с роналду, свой комментарий оставляешь.
Она и закончилась феерично.
Ну так его карьера и закончилась феерично.
Голами с игры аж грозному Узбекистану, полнейшим вредительством на поле, тем, что эту Примадонну нельзя с поля убрать даже при полной его бесполезности, ну и всё это привело к логичному и унылому вылету.
Думаю, когда партнёры Роналду услышали, что в сборной на ЧМ его больше не будет, они с облегчением выдохнули.
Ответkenny_182
Ну так его карьера и закончилась феерично. Голами с игры аж грозному Узбекистану, полнейшим вредительством на поле, тем, что эту Примадонну нельзя с поля убрать даже при полной его бесполезности, ну и всё это привело к логичному и унылому вылету. Думаю, когда партнёры Роналду услышали, что в сборной на ЧМ его больше не будет, они с облегчением выдохнули.
А кто сказал, что его не будет? Все идет к тому, что будет)
Ответkenny_182
Ну так его карьера и закончилась феерично. Голами с игры аж грозному Узбекистану, полнейшим вредительством на поле, тем, что эту Примадонну нельзя с поля убрать даже при полной его бесполезности, ну и всё это привело к логичному и унылому вылету. Думаю, когда партнёры Роналду услышали, что в сборной на ЧМ его больше не будет, они с облегчением выдохнули.
Тренер новый(Жезус) ему уже оды поет, работали в СА. Уверен в отборе на ЕВРО Роналду точно будет. Проблема в идиотах в федерации Португалии. Имея хороший состав-брать ручных тренеров, которые смотрят в рот гл звезде
Цельный гол в плей-офф заковырял, куда уж ещё фееричнее то!
ОтветBadmurza
Цельный гол в плей-офф заковырял, куда уж ещё фееричнее то!
Пенальти пробить это вам не хухры-мухры! Вон Месси и Мбаппе не забивают, а тут 100% реализации. Ждём на ЧЕ-2028 и ЧМ-2030. В Португалии некому больше 11-метровые пробивать, без него никуда!
Это и есть феерично: когда один из лучших в истории, но жуткая дива, помешанная на том, чтобы всем доказать, что он точно-точно самый лучший, любой ценой - в итоге перегорает, истерит и становится посмешищем из-за своих истерик.
Вот и ответ, кто целевая аудитория роналду - блогеры, домохозяки и девочки(люди), смотрящие футбол только раз в 4 года
У дзюбы, кстати, таже ЦА
Фанаты Криштиану в своей реальности, как обычно. Единственный правильный путь для Роналду сейчас - добить 1000 голов, доиграть следующий сезон, принять действительность и попрощаться с футболом. Дальше будет только хуже.
Лучшего финала карьеры эгоистичного нарцисса и придумать сложно. Это как кино, где хорошие в итоге побеждают в конце.
Типичный фанат роналду
Фанаты Роналду народ своеобразный.
Только они могут болеть против игрока сборной Португалии - Рамуша.
Представляете?
Это база фантиков Рона.
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