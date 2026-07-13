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Ангелина Мельникова: «Роналду – величайший спортсмен. Он является живым примером для подрастающего поколения, каким должен быть футболист»
Гимнастка Мельникова: Роналду – величайший спортсмен, легенда на все времена.

Олимпийская чемпионка и чемпионка мира по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова считает Криштиану Роналду эталоном футболиста. 

«Конечно, сейчас я активно слежу за чемпионатом мира по футболу — пройти мимо просто невозможно, о нем говорят абсолютно все. Даже наши мальчишки в гимнастическом зале каждый день обсуждают матчи.

Честно говоря, я чуть не расплакалась, когда стало понятно, что у Роналду больше не осталось шансов завоевать титул чемпиона мира. Но это ни в коем случае не отменяет его масштаба. Он величайший спортсмен и является живым примером, готовой «инструкцией» для подрастающего поколения к тому, каким должен быть футболист.

Во время матча Португалии и Испании я осознала, что многие спортсмены, которые сейчас играют на поле бок о бок с Роналду, скорее всего, росли на его игре. Сегодня они защищают честь страны на одном поле со своим кумиром. Это невероятно красиво! И это в очередной раз доказывает величие Криштиану как легенды на все времена.

А вы как относитесь к Роналду? Смотрели его последний матч?» – написала Мельникова в телеграм-канале. 

В 1/8 финала чемпионата мира по футболу-2026 сборная Португалии с Роналду проиграла Испании со счетом 0:1.

У Роналду великая карьера. Но в конце он проиграл невероятному эго

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Мельниковой
logoЧемпионат мира по футболу
спортивная гимнастика
logoКриштиану Роналду
logoАнгелина Мельникова
logoЖенская сборная России по спортивной гимнастике
logoСборная Португалии по футболу

Комментарии

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Кто-то уже много раз писал на спортсе:
"Все не футбольные люди выбирают Роналду"
Я сначала не поверил, теперь начинаю верить
ОтветBlaumerc
Кто-то уже много раз писал на спортсе: "Все не футбольные люди выбирают Роналду" Я сначала не поверил, теперь начинаю верить
Отлить золотыми буквами в граните!
ОтветBlaumerc
Кто-то уже много раз писал на спортсе: "Все не футбольные люди выбирают Роналду" Я сначала не поверил, теперь начинаю верить
Если выкладывать только такие новости и верить спортсу на слово, то вы и не в такое поверите😂
Отличным примером бы он был если бы вовремя покинул сборную. А так он скорее является и примером и антипримером.
ОтветЕвгений Сидоров
Отличным примером бы он был если бы вовремя покинул сборную. А так он скорее является и примером и антипримером.
Вы не совсем правы. Я бы даже сказал, что на этом чемпионате он отыграл вполне полезно - три гола достойный результат для нападающего. Но против него в среде вовлеченных в футбол играет много факторов: планка ожиданий высокая, вечное сравнение с Месси, ну и, наверное, огромное эго. Но хейтеры игнорируют почему-то, что Роналду - не тренер (Мартинес - провал по-моему), по идее не определяет состав на игру, что он классический (теперь) наконечник, зависимый от полузащиты (где были Бруну Фернандеш, Витинья, Невеш?), и вообще нет уверенности, что Рамуш сыграл бы лучше. Просто слишком много хайпа вокруг Роналду - и позитивного, и негативного, что не позволяет судить о нём и сборной Португалии более объективно. Но это разве отменяет его трудолюбие, целеустремленность, спортивное долголетие, то, что он по-прежнему стремится самосовершенствоваться? В одном из подкастов услышал, что до Роналду Португалия всего дважды или трижды была на чемпионате мира, к слову... Так что он безусловный пример. Но вот скромность в чём-то ему не помешала бы.
P.s. Месси, безусловно, талантливее от природы и обладает большим футбольным интеллектом. Но по мне оба должны бы уйти в прошлое, хотя бы потому, что надоел этот вечный ср..ч в комментариях
Ответdmitry79
Вы не совсем правы. Я бы даже сказал, что на этом чемпионате он отыграл вполне полезно - три гола достойный результат для нападающего. Но против него в среде вовлеченных в футбол играет много факторов: планка ожиданий высокая, вечное сравнение с Месси, ну и, наверное, огромное эго. Но хейтеры игнорируют почему-то, что Роналду - не тренер (Мартинес - провал по-моему), по идее не определяет состав на игру, что он классический (теперь) наконечник, зависимый от полузащиты (где были Бруну Фернандеш, Витинья, Невеш?), и вообще нет уверенности, что Рамуш сыграл бы лучше. Просто слишком много хайпа вокруг Роналду - и позитивного, и негативного, что не позволяет судить о нём и сборной Португалии более объективно. Но это разве отменяет его трудолюбие, целеустремленность, спортивное долголетие, то, что он по-прежнему стремится самосовершенствоваться? В одном из подкастов услышал, что до Роналду Португалия всего дважды или трижды была на чемпионате мира, к слову... Так что он безусловный пример. Но вот скромность в чём-то ему не помешала бы. P.s. Месси, безусловно, талантливее от природы и обладает большим футбольным интеллектом. Но по мне оба должны бы уйти в прошлое, хотя бы потому, что надоел этот вечный ср..ч в комментариях
Роналду не тренер, но любые действия против него (банка, замены) это хайп и давление на тренера. Плюс вероятно есть установка сверху от федерации, так как внимание к сборной с Роналду и без него, это две разные вещи. Наконечник не может скидывать всю ответственность на создающих, наконечник тоже должен соответствовать и делать все правильно, чтобы создавать шансы. Все качества которые вы перечислили не имеют смысла, если нет результата. Можно найти еще десять таких же целеустремленных и трудолюбивых, но толку то, если результата нет? То, что Португалия раньше редко выходила на ЧМ это следствие меньшего количества команд на этих ЧМ. 32 команды стало только в 1998, до 1982 было 16 команд на мундиале. На Евро вообще играли 4-8 команд, до 1996. Отбор был сложнее и стату набивать было сложнее, так как не было карликов, которые образовались после распада СССР, Югославии и прочего. Роналду за свою карьеру не сделал ничего сверхъестественного для сборной, кроме голов и одного Евро, который повезло выиграть. При этом в 2000 португальцы смотрелись гораздо лучше и больше заслуживали титул чемпиона, которым просто не повезло в матче с Францией, а в 2016 откровенно повезло.
На самом деле он уже давно начинает является примером каким НЕ должен быть футболистом.
Лучше бы он окончил карьеру на победной ноте в 2018, и запомнился бы более значимой фигурой для футбола, несмотря на то что его визави играл бы до сих пор. Люди как минимум предполагали бы, что КР был бы не хуже (учитывая его позицию ЦФ последние годы, игру на втором этаже и его дальние удары с игры, то есть не энергозатратный, но при этом очень эффективный стиль). А в итоге уйдет посмешищем чем-то напоминающим Тони Фергюсона, у которого тоже крыша потекла.
Но в любом случае для меня Роналду в прайме (периода МЮ и Реала) лучший игрок своей эпохи наравне с Лионелем Месси.
ОтветВанька Сидаров
На самом деле он уже давно начинает является примером каким НЕ должен быть футболистом. Лучше бы он окончил карьеру на победной ноте в 2018, и запомнился бы более значимой фигурой для футбола, несмотря на то что его визави играл бы до сих пор. Люди как минимум предполагали бы, что КР был бы не хуже (учитывая его позицию ЦФ последние годы, игру на втором этаже и его дальние удары с игры, то есть не энергозатратный, но при этом очень эффективный стиль). А в итоге уйдет посмешищем чем-то напоминающим Тони Фергюсона, у которого тоже крыша потекла. Но в любом случае для меня Роналду в прайме (периода МЮ и Реала) лучший игрок своей эпохи наравне с Лионелем Месси.
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ОтветCHELSEA_2008
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Почему? Чемпионом Мира стал, значит не зря продолжил играть.
Другое дело что зря их Барсы зря ушёл, при большом желании можно было продавить Тебаса и остаться
Про спортсмена спорить не буду, но футболистов видел получше и их было много
Сила пиара и инста имба в современное время. Рональду - заурядный игрок, не будь он таким, а имей хоть немного скилов и величия отличился бы хоть чем-нибудь на самом важном турнире человечества среди подобных себе. Плей офф ЧМ: 1+0 и этот 1 гол с пенки🥹. Просто замыкала и ныряльщик всю карьеру, который паразитировал свое наследие на чужом труду. Крос и Модрич более великие футболисты, чем этот замыкалду. Который после Реала, опозорился везде где можно, но все равно цыганился и говорил что лучший. Да даже в этом ЧМ кричал что он «Вернулся» забив самому слабому сопернику. Роналду - фикция, футболоцыган для его обожателей и фанаток.
ОтветМитрандир цвета хаки
Сила пиара и инста имба в современное время. Рональду - заурядный игрок, не будь он таким, а имей хоть немного скилов и величия отличился бы хоть чем-нибудь на самом важном турнире человечества среди подобных себе. Плей офф ЧМ: 1+0 и этот 1 гол с пенки🥹. Просто замыкала и ныряльщик всю карьеру, который паразитировал свое наследие на чужом труду. Крос и Модрич более великие футболисты, чем этот замыкалду. Который после Реала, опозорился везде где можно, но все равно цыганился и говорил что лучший. Да даже в этом ЧМ кричал что он «Вернулся» забив самому слабому сопернику. Роналду - фикция, футболоцыган для его обожателей и фанаток.
Откуда вы все повылазили?)))
ОтветМитрандир цвета хаки
Сила пиара и инста имба в современное время. Рональду - заурядный игрок, не будь он таким, а имей хоть немного скилов и величия отличился бы хоть чем-нибудь на самом важном турнире человечества среди подобных себе. Плей офф ЧМ: 1+0 и этот 1 гол с пенки🥹. Просто замыкала и ныряльщик всю карьеру, который паразитировал свое наследие на чужом труду. Крос и Модрич более великие футболисты, чем этот замыкалду. Который после Реала, опозорился везде где можно, но все равно цыганился и говорил что лучший. Да даже в этом ЧМ кричал что он «Вернулся» забив самому слабому сопернику. Роналду - фикция, футболоцыган для его обожателей и фанаток.
Величайший турнир в мире - это с огромным отрывом Лига Чемпионов. Самый сложный, самый скиловый турнир в мире. Все тренеры мечтают выиграть именно ЛЧ, как и игроки.

Лидеры бомбардиров плей-офф ЛЧ в истории:
Криштиану Роналду — 67 голов
Лионель Месси — 49 голов
Карим Бензема — 32 гола
Роберт Левандовски — 32 гола

Назаурядничал с таким запасом, что у Левы с Каримом вместе меньше, а у Месси меньше почти в полтора раза.

ЧМ - это турнир везения. Ни о какой сыгранности там речи нет. А среднее качество футбола порой напоминает дай Бог РПЛ. И да, Роналду не может остановиться, он давно уже не тот игрок, что ставил все эти рекорды, но это не имеет никакого значения, ведь судят по прайму. А в прайме он уничтожал в ЛЧ
Постеснялись бы девушку оскорблять, высказала своё мнение, а вы накидываетесь. Вы ведёте себя как брошенки Рона.
Ангелина Мельникова замечательная девушка, мой краш в спортивной гимнастике.
Кто сказал, что у него больше не будет шансов?
Так если судить по карьере , то у Роналду больше побед в Лч ( в разных клубах ) Месси с ПСЖ максимум 1/8. И Криш лучший бомбардир и ассистент в истории ЛЧ, а у Месси лучше показатели в сборной. Поэтому два великих спортсмена.
Разница между Роналду и Месси в том, что первый вкидывает десятки миллионов валюты на свой пиар. В то время как Месси просто качественно делал свою работу всю свою карьеру. Был лучшим футболистом в мире много лет подряд, стал эпохой, символом. Роналду остался вторым в этой битве и проиграл. Повторю этот заезженный штамп: "Роналду сравнивают с Месси, а Месси сравнивают с Марадоной и Пеле" - по сути в этом весь смысл тяжбы Криштиану.
Но для Месси этого оказалось недостаточно - просто быть лучшим футболистом эпохи. Роналду компенсирует все в медиа. Фактически инстаграм и тик-ток сегодня - это его территория. Его там обожают, куча рилсов, где он выставлен в лучшем свете и на этих же кадрах сравнения с Месси, где он в подобных ситуациях поступает не так радужно. Куча топовых блогеров во главе с Селин Депт и Айшоуспид боготворят Роналду либо игнорируют Месси (первая), или хейтят откровенно (второй).

И поэтому если сегодня вы спросите у любого западного школьника лет 10, кто лучший футболист в мире, то вам ответят 7 из 10, что это Роналду. 3 из 10 назовут, скорее всего, Мбаппе. Вот так это работает.
Поэтому вот такие нейтральные зрители и плачут под "уходящего" Роналду.
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