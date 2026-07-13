Ангелина Мельникова: «Роналду – величайший спортсмен. Он является живым примером для подрастающего поколения, каким должен быть футболист»

Олимпийская чемпионка и чемпионка мира по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова считает Криштиану Роналду эталоном футболиста.
«Конечно, сейчас я активно слежу за чемпионатом мира по футболу — пройти мимо просто невозможно, о нем говорят абсолютно все. Даже наши мальчишки в гимнастическом зале каждый день обсуждают матчи.
Честно говоря, я чуть не расплакалась, когда стало понятно, что у Роналду больше не осталось шансов завоевать титул чемпиона мира. Но это ни в коем случае не отменяет его масштаба. Он величайший спортсмен и является живым примером, готовой «инструкцией» для подрастающего поколения к тому, каким должен быть футболист.
Во время матча Португалии и Испании я осознала, что многие спортсмены, которые сейчас играют на поле бок о бок с Роналду, скорее всего, росли на его игре. Сегодня они защищают честь страны на одном поле со своим кумиром. Это невероятно красиво! И это в очередной раз доказывает величие Криштиану как легенды на все времена.
А вы как относитесь к Роналду? Смотрели его последний матч?» – написала Мельникова в телеграм-канале.
В 1/8 финала чемпионата мира по футболу-2026 сборная Португалии с Роналду проиграла Испании со счетом 0:1.
У Роналду великая карьера. Но в конце он проиграл невероятному эго
Комментарии
- По дате
- Лучшие
- Актуальные
"Все не футбольные люди выбирают Роналду"
Я сначала не поверил, теперь начинаю верить
P.s. Месси, безусловно, талантливее от природы и обладает большим футбольным интеллектом. Но по мне оба должны бы уйти в прошлое, хотя бы потому, что надоел этот вечный ср..ч в комментариях
Лучше бы он окончил карьеру на победной ноте в 2018, и запомнился бы более значимой фигурой для футбола, несмотря на то что его визави играл бы до сих пор. Люди как минимум предполагали бы, что КР был бы не хуже (учитывая его позицию ЦФ последние годы, игру на втором этаже и его дальние удары с игры, то есть не энергозатратный, но при этом очень эффективный стиль). А в итоге уйдет посмешищем чем-то напоминающим Тони Фергюсона, у которого тоже крыша потекла.
Но в любом случае для меня Роналду в прайме (периода МЮ и Реала) лучший игрок своей эпохи наравне с Лионелем Месси.
Другое дело что зря их Барсы зря ушёл, при большом желании можно было продавить Тебаса и остаться
Лидеры бомбардиров плей-офф ЛЧ в истории:
Криштиану Роналду — 67 голов
Лионель Месси — 49 голов
Карим Бензема — 32 гола
Роберт Левандовски — 32 гола
Назаурядничал с таким запасом, что у Левы с Каримом вместе меньше, а у Месси меньше почти в полтора раза.
ЧМ - это турнир везения. Ни о какой сыгранности там речи нет. А среднее качество футбола порой напоминает дай Бог РПЛ. И да, Роналду не может остановиться, он давно уже не тот игрок, что ставил все эти рекорды, но это не имеет никакого значения, ведь судят по прайму. А в прайме он уничтожал в ЛЧ
Но для Месси этого оказалось недостаточно - просто быть лучшим футболистом эпохи. Роналду компенсирует все в медиа. Фактически инстаграм и тик-ток сегодня - это его территория. Его там обожают, куча рилсов, где он выставлен в лучшем свете и на этих же кадрах сравнения с Месси, где он в подобных ситуациях поступает не так радужно. Куча топовых блогеров во главе с Селин Депт и Айшоуспид боготворят Роналду либо игнорируют Месси (первая), или хейтят откровенно (второй).
И поэтому если сегодня вы спросите у любого западного школьника лет 10, кто лучший футболист в мире, то вам ответят 7 из 10, что это Роналду. 3 из 10 назовут, скорее всего, Мбаппе. Вот так это работает.
Поэтому вот такие нейтральные зрители и плачут под "уходящего" Роналду.