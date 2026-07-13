Ангелина Мельникова: «Роналду – величайший спортсмен. Он является живым примером для подрастающего поколения, каким должен быть футболист»

Гимнастка Мельникова: Роналду – величайший спортсмен, легенда на все времена.

Олимпийская чемпионка и чемпионка мира по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова считает Криштиану Роналду эталоном футболиста.

«Конечно, сейчас я активно слежу за чемпионатом мира по футболу — пройти мимо просто невозможно, о нем говорят абсолютно все. Даже наши мальчишки в гимнастическом зале каждый день обсуждают матчи.

Честно говоря, я чуть не расплакалась, когда стало понятно, что у Роналду больше не осталось шансов завоевать титул чемпиона мира. Но это ни в коем случае не отменяет его масштаба. Он величайший спортсмен и является живым примером, готовой «инструкцией» для подрастающего поколения к тому, каким должен быть футболист.

Во время матча Португалии и Испании я осознала, что многие спортсмены, которые сейчас играют на поле бок о бок с Роналду, скорее всего, росли на его игре. Сегодня они защищают честь страны на одном поле со своим кумиром. Это невероятно красиво! И это в очередной раз доказывает величие Криштиану как легенды на все времена.

А вы как относитесь к Роналду? Смотрели его последний матч?» – написала Мельникова в телеграм-канале.

В 1/8 финала чемпионата мира по футболу-2026 сборная Португалии с Роналду проиграла Испании со счетом 0:1.

У Роналду великая карьера. Но в конце он проиграл невероятному эго