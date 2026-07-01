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Сборная России по прыжкам на батуте отказалась от участия в этапе Кубка мира в Португалии из-за требования выступать в нейтральном статусе
Российские батутисты снялись с этапа Кубка мира из-за запрета на флаг.

Сборная России по прыжкам на батуте отказалась от участия в этапе Кубка мира, который пройдет 4-5 июля в португальской Коимбре.

«Мы готовились к Кубку мира в Португалии. Но организаторы соревнований сообщили, что из-за позиции португальских властей не смогут обеспечить участие сборной России с национальной символикой. Нам предложили выступить только в статусе нейтральных спортсменов.

Учитывая, что решение World Gymnastics не исполняется, поэтому сборная отказалась от участия в турнире», – сказал главный тренер сборной по прыжкам на батуте Алексей Рыжков.

В мае World Gymnastics вернула право российским спортсменам выступать с флагом и гимном.

Румынский мэр запретил флаг и гимн России на турнире гимнасток. Наши снялись

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Федерация гимнастики России
World Gymnastics (FIG)
Прыжки на батуте
сборная России жен (прыжки на батуте)
Алексей Рыжков
Кубок мира
сборная России по прыжкам на батуте

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