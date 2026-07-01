Сборная России по прыжкам на батуте отказалась от участия в этапе Кубка мира в Португалии из-за требования выступать в нейтральном статусе
Российские батутисты снялись с этапа Кубка мира из-за запрета на флаг.
Сборная России по прыжкам на батуте отказалась от участия в этапе Кубка мира, который пройдет 4-5 июля в португальской Коимбре.
«Мы готовились к Кубку мира в Португалии. Но организаторы соревнований сообщили, что из-за позиции португальских властей не смогут обеспечить участие сборной России с национальной символикой. Нам предложили выступить только в статусе нейтральных спортсменов.
Учитывая, что решение World Gymnastics не исполняется, поэтому сборная отказалась от участия в турнире», – сказал главный тренер сборной по прыжкам на батуте Алексей Рыжков.
В мае World Gymnastics вернула право российским спортсменам выступать с флагом и гимном.
Румынский мэр запретил флаг и гимн России на турнире гимнасток. Наши снялись
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Федерация гимнастики России
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Комментарии