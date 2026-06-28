11 федераций направили в Европейский гимнастический союз письмо с требованием лишить сборную России права выступать с флагом

11 европейских федераций потребовали лишить гимнастов из РФ флага и гимна.

Федерации гимнастки 11 стран направили в Европейский гимнастический союз (European Gymnastics ) письмо с требованием лишить сборные России и Беларуси права выступать с флагом и гимном.

Письмо подписали представители Германии, Австрии, Эстонии, Великобритании, Лихтенштейна, Норвегии, Швеции, Дании, Финляндии, Нидерландов и Швейцарии.

«Могу подтвердить, что Федерация гимнастики Германии направила этот запрос в European Gymnastics от имени одиннадцати стран», – сказал пресс-секретарь Федерации гимнастики Германии Торстен Хартманн.

Ранее сборная России по художественной гимнастике отказалась от участия в этапе Кубка вызова в румынской Клуж-Напоке из-за того, что организаторы запретили спортсменкам выступать под флагом РФ.

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