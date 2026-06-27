Бладцева взяла два золота на Кубке мира: в личных прыжках и в дуэте с Аляевой.

Россиянка Анжела Бладцева выиграла две золотые медали на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте в Швейцарии — в индивидуальных соревнованиях и в синхронных прыжках в дуэте с Софией Аляевой. Прыжки на батуте Кубок мира Ароза, Швейцария Женщины Индивидуальные прыжки 1. Анжела Бладцева (Россия) – 58,81 2. Яна Лебедева (Беларусь) – 58,53 3. Екатерина Ершова (Беларусь) – 58,06... 5. Мария Михайлова (Россия) – 57,04 Синхронные прыжки 1. София Аляева – Анжела Бладцева (Россия) – 52,54 2. Хикару Мори – Саки Танака (Япония) – 50,47 3. Виолетта Бордиловская – Яна Лебедева (Беларусь) – 50,14