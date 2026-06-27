🥇🥇 Прыжки на батуте. Кубок мира. Бладцева победила в индивидуальном турнире и взяла золото в дуэте с Аляевой
Бладцева взяла два золота на Кубке мира: в личных прыжках и в дуэте с Аляевой.
Россиянка Анжела Бладцева выиграла две золотые медали на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте в Швейцарии — в индивидуальных соревнованиях и в синхронных прыжках в дуэте с Софией Аляевой.
Прыжки на батуте
Кубок мира
Ароза, Швейцария
Женщины
Индивидуальные прыжки
1. Анжела Бладцева (Россия) – 58,81
2. Яна Лебедева (Беларусь) – 58,53
3. Екатерина Ершова (Беларусь) – 58,06...
5. Мария Михайлова (Россия) – 57,04
Синхронные прыжки
1. София Аляева – Анжела Бладцева (Россия) – 52,54
2. Хикару Мори – Саки Танака (Япония) – 50,47
3. Виолетта Бордиловская – Яна Лебедева (Беларусь) – 50,14
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Комментарии