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🥇🥇 Прыжки на батуте. Кубок мира. Бладцева победила в индивидуальном турнире и взяла золото в дуэте с Аляевой
Бладцева взяла два золота на Кубке мира: в личных прыжках и в дуэте с Аляевой.

Россиянка Анжела Бладцева выиграла две золотые медали на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте в Швейцарии — в индивидуальных соревнованиях и в синхронных прыжках в дуэте с Софией Аляевой.

Прыжки на батуте

Кубок мира

Ароза, Швейцария

Женщины

Индивидуальные прыжки

1. Анжела Бладцева (Россия) – 58,81

2. Яна Лебедева (Беларусь) – 58,53

3. Екатерина Ершова (Беларусь) – 58,06...

5. Мария Михайлова (Россия) – 57,04

Синхронные прыжки

1. София Аляева – Анжела Бладцева (Россия) – 52,54

2. Хикару Мори – Саки Танака (Япония) – 50,47

3. Виолетта Бордиловская – Яна Лебедева (Беларусь) – 50,14

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Прыжки на батуте
Кубок мира
София Аляева
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