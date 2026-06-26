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  4. Песков о запрете российского флага на турнире в Румынии: «Случай возмутительный. Речь идет об абсолютно волюнтаристском решении муниципальных властей»

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Песков о запрете российского флага на турнире в Румынии: «Случай возмутительный. Речь идет об абсолютно волюнтаристском решении муниципальных властей»
Песков назвал возмутительным запрет российского флага на турнире в Румынии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал возмутительным запрет российского флага на этапе Кубка вызова по художественной гимнастике, который проходит в румынской Клуж-Напоке 26-28 июня.

Ранее мэр этого города Эмиль Бок высказался против демонстрации символики РФ на турнире. При этом международная федерация (World Gymnastics) разрешает россиянам выступать без ограничений.

«Случай возмутительный. Отношения нашей федерации с международной федерацией полностью налажены, и наши гимнастки выступают по праву с флагом и гимном России. Речь идет об абсолютно волюнтаристском решении муниципальных властей этого города», – подчеркнул Песков.

Сборная России из-за запрета символики отказалась участвовать в этапе Кубка вызова.

«Считаем это [решение организаторов] неприемлемым, гордимся принятым решением руководства нашей команды», – также сказал пресс-секретарь президента.

Румынский мэр запретил флаг и гимн России на турнире гимнасток. Наши снялись

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
художественная гимнастика
logoДмитрий Песков
World Gymnastics (FIG)
дискриминация
Кубок вызова
отстранение и возвращение России
Федерация гимнастики России
logoсборная России (художественная гимнастика)
ТАСС
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Комментарии

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Песков о запрете российского флага на турнире в Румынии: «Речь идет об абсолютно волюнтаристском ...»
На нашем сайте не выражаться!(Кавказкая пленница)
Дмитрий Сергеевич, там уже Босс подписал закон обязывающий Российских флаг на всех стадионах мира!! Так что можете не волноваться! Ещё осталось уведомить Комиссию по Искусству, и провести новый форум с пятью тоннами чёрной икры, и дело в шляпе!!
Мэр города своим решением прекращает военную мобилизацию, все - а, ну ок.
Мэр запрещает флаг - это этот, как его... волюнтаризьм!
Не, поздняк, Дима, метаться...
Комментарий удален пользователем
Ответмихаил_1117134659
Комментарий удален пользователем
уже уезжают оттуда
В моём доме прошу не выражаться!
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