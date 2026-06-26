Песков о запрете российского флага на турнире в Румынии: «Случай возмутительный. Речь идет об абсолютно волюнтаристском решении муниципальных властей»

Песков назвал возмутительным запрет российского флага на турнире в Румынии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал возмутительным запрет российского флага на этапе Кубка вызова по художественной гимнастике, который проходит в румынской Клуж-Напоке 26-28 июня.

Ранее мэр этого города Эмиль Бок высказался против демонстрации символики РФ на турнире. При этом международная федерация (World Gymnastics) разрешает россиянам выступать без ограничений.

«Случай возмутительный. Отношения нашей федерации с международной федерацией полностью налажены, и наши гимнастки выступают по праву с флагом и гимном России. Речь идет об абсолютно волюнтаристском решении муниципальных властей этого города», – подчеркнул Песков.

Сборная России из-за запрета символики отказалась участвовать в этапе Кубка вызова.

«Считаем это [решение организаторов] неприемлемым, гордимся принятым решением руководства нашей команды», – также сказал пресс-секретарь президента.

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