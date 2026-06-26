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Михаил Дегтярев: «Сделаем все, чтобы Румыния лишилась права проведения как минимум международных соревнований по гимнастике»
Дегтярев: будем добиваться лишения Румынии права проводить международные старты.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что будет добиваться лишения Румынии права проводить международные соревнования по гимнастике.

Сборная России по художественной гимнастике отказалась от участия в этапе Кубка вызова в румынской Клуж-Напоке.

Ранее мэр города Эмиль Бок высказался против демонстрации флага и исполнения гимна РФ на турнире, который пройдет 26-28 июня. По словам чиновника, он соглашался проводить его только на условиях допуска россиян в нейтральном статусе. При этом международная федерация (World Gymnastics) разрешает россиянам выступать с национальной символикой.

«Последний инцидент в Румынии на Кубке вызова по гимнастике показывает, что европейские государства пытаются вероломно нарушать Олимпийскую хартию, устав World Gymnastics, правила проведения соревнований.

Надо сказать, что европейцы так уверовали в то, что спорт можно использовать как элемент давления, дискриминации против России и Беларуси, что у них вызывает шок, когда международные организации восстанавливают справедливость и законность. Тогда начинаются вот такие провокации.

Поэтому мы с своей стороны сделаем все, чтобы Румыния лишилась права проведения как минимум международных соревнований по гимнастике, ну, а как максимум – вообще всех международных соревнований. Это должно стать уроком для этой страны и местных князьков», – сказал Дегтярев.

Румынский мэр запретил флаг и гимн России на турнире гимнасток. Наши снялись

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoМихаил Дегтярев
logoсборная России (художественная гимнастика)
Министерство спорта России
Кубок вызова
художественная гимнастика
World Gymnastics (FIG)

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