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Российские гимнастки отказались от участия в Кубке вызова в Клуж-Напоке. Ранее мэр румынского города высказался против демонстрации символов РФ
Российские гимнастки снялись с этапа Кубка вызова в Румынии.

Сборная России по художественной гимнастике отказалась от участия в этапе Кубка вызова в румынской Клуж-Напоке.

Ранее мэр города Эмиль Бок высказался против демонстрации флага и исполнения гимна РФ на турнире, который пройдет 26-28 июня. По словам чиновника, он соглашался проводить его только на условиях допуска россиян в нейтральном статусе. При этом международная федерация (World Gymnastics) разрешает россиянам выступать с национальной символикой.

«Организаторы устно уведомили нас о том, что на спортивной арене не будет демонстрироваться государственный флаг Российской Федерации и не будет исполняться национальный гимн в случае победы российских гимнасток.

Это прямое нарушение майского решения исполкома World Gymnastics, согласно которому российские гимнасты были полностью восстановлены в правах. Также это нарушает устав World Gymnastics и обновленные положения Олимпийской хартии, направленные на защиту спорта и спортсменов от любого внешнего политического, государственного, социального и экономического давления.

Наша сборная команда всегда готова выступать на турнирах, где соблюдаются требования World Gymnastics», – сказал пресс-атташе по художественной гимнастике Федерации гимнастики России (ФГР) Линар Гинатуллин.

Румынский мэр запретил флаг и гимн России на турнире гимнасток. Наши снялись

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Федерация гимнастики России
Кубок вызова
художественная гимнастика
Федерация гимнастики России
logoсборная России (художественная гимнастика)

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