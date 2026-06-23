FIG ужесточила регламент награждений: запрещены любые формы демонстраций, а также политическая, религиозная или расовая пропаганда

FIG запретила любые демонстрации и символы на церемониях награждения.

Международная федерация гимнастики (FIG) внесла изменения в правила проведения церемоний награждения на турнирах под своей эгидой.

«Церемония награждения должна оставаться строго нейтральной и проводиться таким образом, чтобы сохранять достоинство, честность и универсальный характер спорта.

На подиуме и в зоне проведения церемонии награждения запрещены любые формы демонстраций, а также политическая, религиозная или расовая пропаганда.

Во время церемонии награждения запрещено демонстрировать, переносить или носить любые политические, религиозные или расовые символы, знаки, послания, баннеры, одежду, аксессуары, а также демонстрировать соответствующие жесты.

Демонстрация любых флагов, кроме официальных национальных флагов, предоставленных, одобренных или разрешенных FIG, строго запрещена.

Спортсмены, тренеры, члены делегаций и другие аккредитованные лица, участвующие в церемонии награждения, обязаны постоянно соблюдать достоинство, протокол и церемониальные требования мероприятия. Они должны выполнять инструкции FIG и Оргкомитета и воздерживаться от любого поведения, которое может нарушить, сорвать или дискредитировать церемонию награждения.

Любое нарушение настоящих Правил проведения церемоний награждения может повлечь за собой дисциплинарные и/или спортивные меры в соответствии с правилами и регламентами FIG.

В частности, любое поведение, противоречащее настоящим Правилам, включая, помимо прочего, несоблюдение требований к дресс-коду, протокольных обязательств, организационных инструкций или стандартов поведения, применимых к официальным церемониям награждения, может повлечь за собой санкции, включая предупреждение, отзыв аккредитации или любую другую меру, которую FIG сочтет целесообразной.

Настоящие Правила FIG по проведению церемоний награждения были утверждены Исполкомом 9 июня 2026 года и вступают в силу немедленно», – говорится в правилах.

Наши гимнастки-художницы вернулись: первая победа и жест на награждении

