  1. Спортс
  2. Гимнастика
  3. Новости

  4. 🥇🥈🥉 Российские гимнастки завоевали четыре золота, серебро и три бронзы на Кубке вызова в Пекине

0
🥇🥈🥉 Российские гимнастки завоевали четыре золота, серебро и три бронзы на Кубке вызова в Пекине
Гимнастки Ильтерякова и Ковшова завоевали золото на Кубке вызова в Пекине.

Российские гимнастки София Ильтерякова и Арина Ковшова завоевали золотые медали на Кубке вызова в Пекине.

Ильтерякова победила в упражнениях с мячом, булавами и лентой, Ковшова – в упражнении с обручем. Также Ильтерякова стала бронзовым призером с обручем, а Ковшова – с мячом. 

В групповых упражнениях с пятью мячами россиянки Агата Барекзай, Алиса Еремеева, Анна Николаева, Арина Лавренова и София Солонская заняли второе место. В групповых упражнения с тремя обручами и четырьмя булавами российские гимнастки стали третьими. 

Художественная гимнастика

Кубок вызова

Пекин, Китай

Мяч

1. София Ильтерякова (Россия) — 28,800

2. Ци Ван (Китай) — 27,400

3. Арина Ковшова (Россия) — 27,100

Обруч

1. Арина Ковшова (Россия) — 27,900

2. Ци Ван (Китай) — 27,900

3. София Ильтерякова (Россия) — 27,700

Лента

1. София Ильтерякова (Россия) – 27,350

2. Ци Ван (Китай) — 27,100

3. Наталия Усова (Узбекистан) – 26,750

Булавы

1. София Ильтерякова (Россия) – 28,600

2. Ци Ван (Китай) – 28,100

3. Лилиана Левиньска (Польша) – 27,400

Группы, 5 мячей

1. Китай – 26,200

2. Россия – 23,700

3. Узбекистан – 23,350

Группы, 3 обруча и 4 булавы

1. Китай — 26,900

2. Беларусь — 26,100

3. Россия — 24,650

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
logoсборная России (художественная гимнастика)
Арина Ковшова
художественная гимнастика
София Ильтерякова
результаты
сборная Китая (художественная гимнастика)
Кубок вызова

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
На классе) молодцы
Гимнастика в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Немов о победах на Олимпийских играх: «Вспоминаю 1996 год – до сих пор мурашки по коже. Все те воспоминания, которые остались, – теплые и важные»
вчера, 15:40
🥈 🥈 Ильтерякова и сборная России в группе завоевали серебряные медали в многоборье на Кубке вызова
вчера, 12:26
Валентина Родионенко: «Овечкин – яркая личность, но спортсменов такого масштаба в других видах у нас нет. Как бы мы ни хотели, футбол и хоккей – народные виды спорта»
15 июня, 20:34
Сборная России по спортивной акробатике пропустит этап Кубка мира в Польше из-за ситуации с визами
13 июня, 07:50
Путин присвоил Василию Титову звание почетного работника физической культуры
13 июня, 07:15
Ильтерякова и Ковшова выступят на этапе Кубка вызова в Пекине
12 июня, 06:33
Симона Байлс о проблемах со здоровьем: «Я чуть не умерла на прошлой неделе. Это был один из самых страшных моментов в моей жизни»
10 июня, 06:57Фото
Фонд гимнастической этики подтвердил, что россиянин Куляк может участвовать в соревнованиях World Gymnastics
8 июня, 07:25
CAS прекратил разбирательство по иску Виктории Листуновой к World Gymnastics
7 июня, 07:15
Дина Аверина: «Мы с мужем давно знаем пол будущего ребенка, но хотим до последнего держать его в секрете»
6 июня, 16:57
Ко всем новостям
Последние новости
Гимнаст Бондаренко о падении в опорном прыжке в Афинах-2004: «Последствия дали о себе знать – серьезная травма, мне пришлось оперировать позвоночник»
11 декабря 2025, 09:57
Алина Горносько: «Порой мне кажется, что соперницы меня боятся из‑за моего опыта»
14 ноября 2025, 08:11
Мария Борисова: «Надо все время усложнять программу, чтобы быть еще лучше и получать максимально высокие оценки»
14 ноября 2025, 07:58
«Каждый предмет коварен по‑своему. Нужна предельная внимательность». Олимпийская чемпионка Максимова о гимнастике
14 ноября 2025, 07:39
Лидия Иванова: «Маринов способный и талантливый парень, который еще скажет свое слово в мировой гимнастике»
25 октября 2025, 12:49
Роднина о золоте гимнастки Мельниковой на ЧМ: «Только так и нужно возвращаться на международную арену. Тогда будут и победы, а за ними – и флаг с гимном»
24 октября 2025, 11:40
Батутистка Бладцева: «Меня вдохновляет Трусова. Нравится ее характер и целеустремленность»
9 октября 2025, 12:32
Батутистка Аляева: «Слежу за фигурным катанием. Пристально наблюдаю за Аделией Петросян, потому что она отобралась на Олимпиаду»
8 октября 2025, 13:40
Маринов об участии российских гимнастов в чемпионате мира: «Я думаю, все нормально будет»
5 октября 2025, 09:25
Дмитрий Губерниев: «У Федерации гимнастики России есть реальный диалог с FIG. И нам идут навстречу»
12 июля 2025, 13:27
Рекомендуем