🥇🥈🥉 Российские гимнастки завоевали четыре золота, серебро и три бронзы на Кубке вызова в Пекине

Гимнастки Ильтерякова и Ковшова завоевали золото на Кубке вызова в Пекине.

Российские гимнастки София Ильтерякова и Арина Ковшова завоевали золотые медали на Кубке вызова в Пекине.

Ильтерякова победила в упражнениях с мячом, булавами и лентой, Ковшова – в упражнении с обручем. Также Ильтерякова стала бронзовым призером с обручем, а Ковшова – с мячом.

В групповых упражнениях с пятью мячами россиянки Агата Барекзай, Алиса Еремеева, Анна Николаева, Арина Лавренова и София Солонская заняли второе место. В групповых упражнения с тремя обручами и четырьмя булавами российские гимнастки стали третьими.

Художественная гимнастика

Кубок вызова

Пекин, Китай

Мяч

1. София Ильтерякова (Россия) — 28,800

2. Ци Ван (Китай) — 27,400

3. Арина Ковшова (Россия) — 27,100

Обруч

1. Арина Ковшова (Россия) — 27,900

2. Ци Ван (Китай) — 27,900

3. София Ильтерякова (Россия) — 27,700

Лента

1. София Ильтерякова (Россия) – 27,350

2. Ци Ван (Китай) — 27,100

3. Наталия Усова (Узбекистан) – 26,750

Булавы

1. София Ильтерякова (Россия) – 28,600

2. Ци Ван (Китай) – 28,100

3. Лилиана Левиньска (Польша) – 27,400

Группы, 5 мячей

1. Китай – 26,200

2. Россия – 23,700

3. Узбекистан – 23,350

Группы, 3 обруча и 4 булавы

1. Китай — 26,900

2. Беларусь — 26,100

3. Россия — 24,650