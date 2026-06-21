🥇🥈🥉 Российские гимнастки завоевали четыре золота, серебро и три бронзы на Кубке вызова в Пекине

Российские гимнастки София Ильтерякова и Арина Ковшова завоевали золотые медали на Кубке вызова в Пекине.
Ильтерякова победила в упражнениях с мячом, булавами и лентой, Ковшова – в упражнении с обручем. Также Ильтерякова стала бронзовым призером с обручем, а Ковшова – с мячом.
В групповых упражнениях с пятью мячами россиянки Агата Барекзай, Алиса Еремеева, Анна Николаева, Арина Лавренова и София Солонская заняли второе место. В групповых упражнения с тремя обручами и четырьмя булавами российские гимнастки стали третьими.
Художественная гимнастика
Кубок вызова
Пекин, Китай
Мяч
1. София Ильтерякова (Россия) — 28,800
2. Ци Ван (Китай) — 27,400
3. Арина Ковшова (Россия) — 27,100
Обруч
1. Арина Ковшова (Россия) — 27,900
2. Ци Ван (Китай) — 27,900
3. София Ильтерякова (Россия) — 27,700
Лента
1. София Ильтерякова (Россия) – 27,350
2. Ци Ван (Китай) — 27,100
3. Наталия Усова (Узбекистан) – 26,750
Булавы
1. София Ильтерякова (Россия) – 28,600
2. Ци Ван (Китай) – 28,100
3. Лилиана Левиньска (Польша) – 27,400
Группы, 5 мячей
1. Китай – 26,200
2. Россия – 23,700
3. Узбекистан – 23,350
Группы, 3 обруча и 4 булавы
1. Китай — 26,900
2. Беларусь — 26,100
3. Россия — 24,650
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